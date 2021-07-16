«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности

На данный момент «предпросмотр» в AR-режиме работает далеко не для всех товаров. Пока что испытать его можно на нескольких видах техники и предметах мебели.
Посмотреть 3D-модель можно, нажав на специальную иконку рядом с изображением товара.
После того, как приложение «зафиксирует» виртуальный предмет в интерьере, камеру смартфона можно перемещать и делать снимки. Также 3D-модель можно рассмотреть со всех сторон, не используя AR-режим.
В «Яндексе» отметили, что добавлять эти функции предпросмотра к своим товарам смогут все продавцы-партнеры.
Источник: vc.ru