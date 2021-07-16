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«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности
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Сегодня в 11:05

«Яндекс.Маркет» запустил функцию просмотра 3D-моделей товаров в режиме дополненной реальности

Функция уже доступна в приложении «Яндекс.Маркета» для iOS. В Android-версию ее обещают добавить «скоро».

На данный момент «предпросмотр» в AR-режиме работает далеко не для всех товаров. Пока что испытать его можно на нескольких видах техники и предметах мебели.

Посмотреть 3D-модель можно, нажав на специальную иконку рядом с изображением товара.

После того, как приложение «зафиксирует» виртуальный предмет в интерьере, камеру смартфона можно перемещать и делать снимки. Также 3D-модель можно рассмотреть со всех сторон, не используя AR-режим.

В «Яндексе» отметили, что добавлять эти функции предпросмотра к своим товарам смогут все продавцы-партнеры.

Источник: vc.ru

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