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«Яндекс.Маркет» поможет пополнять ассортименты продавцов
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Сегодня в 10:29

«Яндекс.Маркет» поможет пополнять ассортименты продавцов

«Яндекс.Маркет» в личных кабинетах продавцов стал показывать статистику популярных товаров, которых нет в продаже или временно нет в наличии. Эти данные должны помочь маркетплейсу увеличить ассортимент для пользователей.

Данные о товарах маркетплейс собирает с помощью сервиса для бизнеса «Яндекс. Маркет Аналитики». Для этого сервис изучает рынок электронной торговли России по 890 товарным категориям. Затем выдает саму статистику в виде рейтингов. Продавец может просмотреть рейтинги и по конкретным категориям, товарам и брендам.

Маркетплейс показывает подробности для каждой позиции рейтинга: среднюю стоимость товара и его популярность в своей категории — например, товар может входить в топ-20 самых востребованных продуктов в ней.

Рейтинги обновляются каждую неделю. В них учитываются объемы продаж товаров за последние 30 дней.
Источник: rb.ru

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