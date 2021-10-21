«Яндекс.Маркет» добавил в приложение просмотр 3D-моделей крупной бытовой техники в режиме дополненной реальности

«Яндекс.Маркет» создал более 32 тысячи 3D-моделей разной крупногабаритной техники.

Это поможет пользователям перед покупкой проверить, подходит ли им техника по размерам, считают в «Маркете». В приложении можно оценить размеры холодильников, телевизоров, стиральных машин и многого другого.

Чтобы посмотреть 3D-модель, нужно нажать на специальную иконку рядом с изображением товара. После того, как приложение «встроит» виртуальный предмет в интерьер, можно перемещать телефон, чтобы посмотреть на технику с разных сторон.

Маркетплейс создаёт модели сам, но продавцы также могут прислать готовые модели, созданные с помощью Object Capture от Apple, либо фотографии.

Просмотр товаров в дополненной реальности доступен в приложении «Маркета» для iOS, мобильной версии Safari, а также для Android на устройствах, где установлены сервисы для использования дополненной реальности.

Источник: vc.ru