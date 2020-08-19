Я вегетарианец. Как питание влияет на жизнь современного человека

Анастасия Матвейчук, 23 года, город — Нур-Султан, арт-директор AUROOM Academy, @nastyaporsche

О себе

Я коренная астанчанка.

У меня три разных вида деятельности:

— мы с сестрой открыли Академию дизайна и обучаем людей 3D MAX и «Автокаду». Сестра дизайнер, а я менеджер

— работаю с заведениями как SMM-специалист

— заливаю бетонные подсвечники соевым эковоском и продаю их.

Мой каждый новый день не похож на предыдущий.





Об образе жизни

В 16 лет я прочла книгу Пола Брэгга, благодаря которой узнала о разных видах питания, поняла, что нужно следить за тем, что ешь. Тогда я в первый раз задумалась о своем питании, а через какое-то время увидела фильм «Как мясо попадает на наш стол». После этого я больше никогда не ела красное мясо и птицу. Но так как родные были в шоке от моего заявления, они уговорили меня есть хотя бы морепродукты и рыбу. Родители думали, что я балуюсь и это модное увлечение скоро пройдет. Но через семь лет я так и не притронулась к мясу, а в январе этого года перестала есть рыбу, молочные продукты и даже мед.

Через 7 лет я так и не притронулась к мясу, а в январе этого года перестала есть рыбу, молочные продукты и даже мед



Через время родные поняли, что я правильно питаюсь, и даже моя родная сестра тоже стала вегетарианкой.

На то, чтобы быть веганом, у меня есть три причины:

— непонимание, как можно одних животных любить, а других есть

— состояние здоровья, у меня прошла аллергия, кожа стала намного лучше, появилась легкость и больше энергии

— экология. В среднем один вегетарианец в год сохраняет жизнь 360 животным и полтора миллиарда кубометров воды.

Самые популярные стереотипы, когда люди узнают, что я веган:

— многие думают, что ты несчастлив и твоя жизнь не такая яркая, если ты не съешь палку шашлыка

— люди думают, что я ем только траву, овощи. На самом деле у меня очень разнообразный и интересный рацион

— самый неприятный стереотип — люди думают, что ты их презираешь, потому что они едят мясо. Считаю, что это выбор каждого человека.

Я с друзьями люблю посещать Koktem cafe и Focacha. А закупаться продуктами люблю в «Гастрономе».

Я вижу, что вегетарианство в целом положительно влияет на мой образ жизни, я стала больше задумываться об окружающем мире. Стараюсь использовать упаковки, в которых минимум пластика, для своих свечек использую многоразовый бетон — потом его можно как кашпо для цветов использовать или перезалить в них заново воск.





Данагуль Ахметова, 29 лет, город — Нур-Султан, IT, консультант SAP, учитель кундалини-йоги, @danagul_galymkyzy





О себе

Помимо того, что я работаю в сфере IT, я еще и тренер по йоге. Я практикую занятия йогой уже семь лет, начинала с хатха-йоги. Я пришла в йогу во время учебы в университете. Из-за большой нагрузки у меня ухудшилось здоровье, и на третьем курсе я с подругой в первый раз пришла на йогу. Я поняла, что если мне так сложно заниматься в 20 лет, то что со мной будет в 25. И уже после первого месяца занятий я заметила улучшения.

В 2017 году я увлеклась кундалини-йогой, нашла учителя в Москве и до карантина проводила классы в одной йога-студии. А в карантин я вела онлайн-занятия.







Об образе жизни

Тогда же в университете я поняла, что важно следить за тем, что и когда я ем. Я не отказывалась от мяса в один день, это происходило постепенно. Полностью я смогла отказаться от мяса и рыбы в январе 2020 года. Появилась легкость в теле, мне это нравится.

Я не отказывалась от мяса в один день, это происходило постепенно



Я добавила в рацион нут, чечевицу, пью витамины и не чувствую, что мне не хватает мяса.

Радует, что у людей в нашей стране повысился уровень жизни, стало больше свободного времени для себя, и благодаря этому общество стало осознаннее. Еще круто, что появилось много интересной информации в интернете и новых блюд в заведениях, которые заменяют бешбармак. Я полюбила авокадо.





Михаил Лапшин, 37 лет, город — Нур-Султан, музыкант, @misha.mishanti





О себе

Я много чем занимаюсь, но в большей степени я музыкант. Один из последних крупных проектов, который мы создали вместе с моим другом — бар TCENTR, место, где играет качественная музыка.

В столице мне нравится то сообщество молодых современных людей, которое начинает формироваться и частью которого я тоже являюсь. Чувствуется, что в городе появляется новая энергия, приятно смотреть, как в наших краях меняется ментальность. У молодежи сегодня намного выше уровень свободы, чем даже у моего поколения.





Об образе жизни

Когда я впервые в жизни оказался в Индии, я начал практиковать там йогу и медитации. Когда находишься на острове, в принципе не хочется кушать, потому что жарко. Там я отказался от мяса, чтобы чувствовать себя легко. По возвращении в Казахстан я не захотел больше есть мясо. С тех пор уже пять лет я не ем мясо и рыбу и чувствую себя прекрасно.

У близких были предрассудки по поводу моего образа питания, но со временем, когда они видят, что я круто выгляжу, активно занимаюсь спортом, стали лояльнее

В 2015 году было мало мест с вегетарианским меню, я не знал, что есть, сейчас все намного лучше. Круто готовить еду самому, но на это обычно не бывает времени. Для себя я готовлю завтраки, а самое милое, когда мама или другие родственники специально для меня готовят вегетарианские блюда.

Сначала у близких людей были предрассудки, стереотипы по поводу моего образа питания, но со временем, когда они видят, что я круто выгляжу, активно занимаюсь спортом, стали лояльнее.

Плюсы вегетарианства:

— легкость, нет проблем с пищеварением

— осознание, что тебе не нужно так много еды.