«Я люблю людей», — Нодира Вахидова о ценностях, женщинах в бизнесе и масштабных целях





О себе





Я обычный человек со всеми вытекающими. Умею и радоваться, и горевать. Сама себя называю и бодрым огурцом, и тухлым помидором. Принимаю не только хорошие и приятные моменты, но и периоды спадов. Благодаря этому люблю жизнь такой, какая она есть.

Я люблю природу. Люблю людей. Люблю, когда окружающие улыбаются. Поэтому моя деятельность связана с людьми. Мне нравится, что я могу сделать чью-то жизнь чуточку лучше. Это важно для меня.

Мне нравится думать, что я могу сделать чью-то жизнь чуточку лучше







Не всегда получается быть счастливым здесь и сейчас, ловить момент. Но меня радуют путешествия. Это то, что точно делает меня счастливой. Я любитель обнимашек. Объятия для меня — это способ передать свою любовь к людям, почувствовать тепло другого человека и поделиться своим. Поэтому я чувствую себя счастливой, когда удается устроить обнимашки со своими детьми, хотя они уже взрослые.

Мои принципы. Как я живу





Мой принцип — честность во всем. Не люблю давать громких обещаний. Ценю в людях уважение к окружающим, искренность и ответственность. Для меня это важно и в жизни, и в работе.





В моей жизни было несколько важных событий, которые повлияли на мою личность. Первое — переезд из Таджикистана в Узбекистан. Это был 1992 год, развал Советского Союза, гражданская война. Мы с родителями продали квартиру практически за бесценок, переехали и долгое время жили в студенческом общежитии. Мне было 16 лет, но я уже тогда осознала, что все в жизни может измениться в один момент.

Второе событие — мой первый развод. Я, как и многие девочки, была уверена, что выхожу замуж раз и навсегда. Но оказалось, что все может сложиться абсолютно иначе. И по-настоящему ты узнаешь человека именно после развода, когда все маски полностью сброшены. Это не значит, что человек резко становится плохим. Он просто показывает себя настоящего. В этот период у меня пропали «розовые очки».

Третье поворотное событие — моя поездка в Дубай. Это была рабочая командировка, но я на некоторое время задержалась в Эмиратах, посмотрела мир, познакомилась с разными людьми. Тогда я осознала, что мы часто живем в своем маленьком мирке, своем аквариуме с рыбками, обсуждаем свои маленькие новости, местные достижения, мелкие заботы. А мир — это море, это океан, где столько всего интересного. И масштабы наших целей тоже могут быть намного больше. После этой поездки у меня произошло некое переосмысление ценностей, которое в дальнейшем дало качественный рост в жизни.





Я верю, что кризисы и проблемы помогают нам расти, меняться. Нам не даются те испытания, которые мы не в силах вынести. Только то, что мы можем преодолеть и в процессе стать сильнее. Поэтому благодаря сложностям мы можем перейти на новый уровень.

Я верю, что кризисы и проблемы помогают нам расти, меняться







Больше всего на меня и мое становление повлиял папа. Он профессор, доктор технических наук. Долгое время оставался для меня ролевой моделью мужчины. Я всегда оценивала других мужчин с этой точки зрения: насколько они грамотны и эрудированы.

Еще один человек, который повлиял на меня, — один из моих руководителей — Комил Алламжонов. Он сделал головокружительную карьеру, занимает высокую должность в Правительстве. Несмотря на то, что он младше меня, показал мне, как по-настоящему амбициозный человек может достигать всех поставленных целей. Я поняла, что наши цели определяет масштаб нашей личности. Всего можно достичь, если внутри ты по-настоящему большая личность.

Третий человек, который повлиял на меня и влияет до сих пор — Зафар Хашимов. Это высокообразованный, эрудированный предприниматель с прекрасным чувством юмора. Я отношусь к нему с глубокой симпатией и уважением. Могу назвать его словом ustoz.





На первом месте для меня семья: супруг, наши дети, родители. Еще одна ценность — дружба. У меня замечательные друзья. Есть две близкие подруги, с которыми мы дружим уже много лет. Мне нравится находить близких по духу людей, единомышленников в бизнес-сообществах. Думаю, качественная дружба строится именно на общих интересах и взглядах.

В людях меня восхищают умение видеть красоту в простых вещах, сострадание, доброта, милосердие, скромность. Восхищают женщины: их самоотверженность и трудолюбие. Все эти качества есть у людей в моем окружении.

Мое дело





Слово «работа» для меня происходит от слова «раб». Это когда ты не принадлежишь сам себе. Это не значит, что бизнес — это сплошь дорога, устланная лепестками роз. Точно нет. У предпринимателей больше ответственности, больше работы. Но также у предпринимателей есть иллюзия, что рабочий график принадлежит им, и они вольны распоряжаться своим временем и финансами самостоятельно. Мне нравится этот самообман, потому что если правильно развиваться и строить системный бизнес, рано или поздно он начнет работать на тебя.

Моя школа женского предпринимательства еще строится. Но я следую стратегии по выстраиванию системы и правильной бизнес-модели.





Я выбрала эту сферу, потому что люблю людей, особенно женщин. И еще больше люблю женщин в бизнесе. На самом деле бизнес — это неромантичная история успешного успеха. Здесь нужно много трудиться. Плюс есть домашние дела, которые никто не отменял. И для меня женщины в бизнесе — это героини, которые не только успевают быть супругами и мамами, но и имеют смелость взять на себя огромную ответственность перед собой, перед командой, перед партнерами. Я получаю реальный кайф от процесса работы с такими предпринимательницами.

3 совета тем, кто начинает свой путь





1. Выбирайте свой путь осознанно. Нужно пропустить все через голову, а не действовать спонтанно, на эмоциях. Проанализировать и развить свои сильные стороны. Выбрать дело, которым ты хочешь заниматься, исходя из внутренних желаний, провести расчеты, спланировать дальнейшие шаги и действовать обдуманно.

2. Развивайтесь, получайте новые знания. Soft Skills — это прекрасно, но без Hard Skills вы тоже далеко не уйдете.

3. Сохраняйте оптимизм, как бы банально это не звучало. Сегодня в мире практически нет ничего стабильного. Все быстро меняется, и нам нужно уметь сохранять позитивный настрой и подстраиваться под эти изменения.