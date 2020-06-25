Y Combinator открыл постоянный доступ в бесплатную школу для стартапов

С 2017 года Y Combinator проводил Startup School в формате бесплатного 10-недельного онлайн-курса раз в год. В декабре 2019 года акселератор перешел на 8-недельные программы несколько раз в год. Теперь стартаперы на разных этапах запуска проекта смогут бесплатно получить доступ к учебным программам Startup School на сайте Y Combinator.
После входа в систему им откроются видеоуроки, включая «Как создать минимально жизнеспособный продукт» от главы акселератора Майкла Сейбеля, «Как расставить приоритеты» от партнера YC Адоры Чунг и «Как общаться с пользователями» от Эрика Мигиковского.
Кроме того, доступен справочный раздел, где фаундеры могут изучить уроки и другие материалы из предыдущих курсов. Для общения и обмена опытом между участниками работает форум Startup School.
Источник: incrussia.ru