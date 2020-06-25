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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Y Combinator открыл постоянный доступ в бесплатную школу для стартапов
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Сегодня в 09:11

Y Combinator открыл постоянный доступ в бесплатную школу для стартапов

Бизнес-акселератор Y Combinator сделал материалы Startup School доступными круглый год для всех желающих. Раньше курсы онлайн-школы для стартапов проходили несколько раз в год.

С 2017 года Y Combinator проводил Startup School в формате бесплатного 10-недельного онлайн-курса раз в год. В декабре 2019 года акселератор перешел на 8-недельные программы несколько раз в год. Теперь стартаперы на разных этапах запуска проекта смогут бесплатно получить доступ к учебным программам Startup School на сайте Y Combinator.

После входа в систему им откроются видеоуроки, включая «Как создать минимально жизнеспособный продукт» от главы акселератора Майкла Сейбеля, «Как расставить приоритеты» от партнера YC Адоры Чунг и «Как общаться с пользователями» от Эрика Мигиковского.

Кроме того, доступен справочный раздел, где фаундеры могут изучить уроки и другие материалы из предыдущих курсов. Для общения и обмена опытом между участниками работает форум Startup School.

Источник: incrussia.ru

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#стартап #школа #startupschool #ycombinator
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