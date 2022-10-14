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XPeng показала в ОАЭ двухместный «летающий электромобиль»
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Сегодня в 10:39

XPeng показала в ОАЭ двухместный «летающий электромобиль»

Китайский производитель электромобилей XPeng представил публике в Дубае «летающий автомобиль» вертикального взлета-посадки e-VTOL.

Квадрокоптер провел в воздухе над набережной Дубая и Skydive Dubai 90 минут.

XPeng X2 имеет длину в 4,78 метра, высоту в 1,36 метра и рассчитан на двух пассажиров. Благодаря кузову из углеродного волокна квадрокоптер весит лишь 560 кг и может нести до 200 кг полезной нагрузки.

Автомобиль может подниматься на высоту до 1000 метров и разгоняться до 130 км/ч.

Полного заряда батареи хватает на 35 минут полета на максимальной скорости. XPeng планирует начать штучные поставки X2 покупателям в 2024 году.

Источник: spot.uz

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#технологии #китай #дубай #электромобиль #летающееавто
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