Xiaomi представила очки дополненной реальности с дисплеем

На выставке Mobile World Congress китайская компания Xiaomi представила прототип беспроводной гарнитуры дополненной реальности Wireless AR Glass Discovery Edition.

Устройство весит 126 грамм и оснащено дисплеем Retina в iPhone. Так называют ЖК- и OLED-дисплеи, используемые в устройствах Apple с 2010 года. AR-очки получили корпус из углеродного волокна и электрохромные линзы, позволяющие переключаться между реальным и виртуальным мирами.

Гарнитура использует платформу Qualcomm Snapdragon XR 2 Gen 1. С помощью технологии Mi Share, которая позволяет обмениваться файлами между устройствами, владельцы AR-очков смогут смотреть контент из TikTok и YouTube.

Источник: incrussia.ru