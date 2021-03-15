Wizz Air соединит ОАЭ и Казахстан двумя прямыми маршрутами

Лоу-кост Wizz Air Abu Dhabi анонсировал запуск прямых рейсов из столицы ОАЭ Абу-Даби в Нур-Султан и Алматы.

Авиакомпания начнет полеты из Абу-Даби в Нур-Султан с 13 мая с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Рейсы между Абу-Даби и Алматы запланированы с 14 мая также два раза в неделю, но в другие дни — по понедельникам и пятницам.

Wizz Air Abu Dhabi уже открыл продажу авиабилетов на новые маршруты. Минимальная стоимость перелета по обоим направлениям начинается от 35 евро в одну сторону с учетом сборов. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Источник: avianews.com