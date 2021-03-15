Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
wizz-air-soedinit-oae-i-kazahstan-dvumya-pryamymi-marshrutami
Wizz Air соединит ОАЭ и Казахстан двумя прямыми маршрутами
69
/
/

Сегодня в 11:11

Wizz Air соединит ОАЭ и Казахстан двумя прямыми маршрутами

Лоу-кост Wizz Air Abu Dhabi анонсировал запуск прямых рейсов из столицы ОАЭ Абу-Даби в Нур-Султан и Алматы.

Авиакомпания начнет полеты из Абу-Даби в Нур-Султан с 13 мая с частотой два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Рейсы между Абу-Даби и Алматы запланированы с 14 мая также два раза в неделю, но в другие дни — по понедельникам и пятницам.

Wizz Air Abu Dhabi уже открыл продажу авиабилетов на новые маршруты. Минимальная стоимость перелета по обоим направлениям начинается от 35 евро в одну сторону с учетом сборов. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами до 40х30х20 см и весом до 10 кг.

Источник: avianews.com

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #оаэ #абудаби #wizzair
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Электронные книги можно взять в аренду по меньшей цене
1062
Wildberries запустился во Франции, Италии и Испании
755
Retail Innovation Tech Alliance начал отбор стартапов для пилотов с ритейлерами
436