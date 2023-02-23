WhatsApp запустит новостную рассылку в следующем обновлении

WhatsApp объявил о запуске новостной рассылки. У мессенджера уже есть функция отправки сообщений сразу нескольким пользователям — нововведение расширит этот функционал.

Код в бета-версии 2.23.5.3 WhatsApp для Android содержит новую функцию «Рассылка новостей», которая в настоящее время находится на стадии разработки и планируется к выпуску в предстоящем обновлении.

Пользователи сами будут контролировать контент рассылки. Они будут видеть контент в хронологическом порядке и смогут подписываться на рассылки других пользователей.

Источник: incrussia.ru