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Waymo готова запустить полностью беспилотный сервис такси в Сан-Франциско
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Сегодня в 09:47

Waymo готова запустить полностью беспилотный сервис такси в Сан-Франциско

Компания Waymo, которая входит в холдинг Alphabet, объявила о готовности запустить сервис перевозки пассажиров в Сан-Франциско с использованием полностью автономных автомобилей без присутствия водителя в салоне.

В августе Waymo начала бесплатно предоставлять ограниченному числу клиентов в Сан-Франциско услуги перевозки с помощью автономных электромобилей Jaguar с водителем в салоне. За шесть месяцев с момента запуска сервиса услугами роботакси в густонаселенном городе воспользовались сотни людей.

Запланированный переход к работе роботакси без водителя станет «важным шагом» на пути к развертыванию полностью автономного коммерческого сервиса

Точные сроки запуска сервиса пока не называются.

Источник: 3dnews.ru

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