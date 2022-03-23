Waymo готова запустить полностью беспилотный сервис такси в Сан-Франциско

Компания Waymo, которая входит в холдинг Alphabet, объявила о готовности запустить сервис перевозки пассажиров в Сан-Франциско с использованием полностью автономных автомобилей без присутствия водителя в салоне.

В августе Waymo начала бесплатно предоставлять ограниченному числу клиентов в Сан-Франциско услуги перевозки с помощью автономных электромобилей Jaguar с водителем в салоне. За шесть месяцев с момента запуска сервиса услугами роботакси в густонаселенном городе воспользовались сотни людей.

Запланированный переход к работе роботакси без водителя станет «важным шагом» на пути к развертыванию полностью автономного коммерческого сервиса

Точные сроки запуска сервиса пока не называются.

Источник: 3dnews.ru