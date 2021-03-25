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Warner Music купил лейбл Zhara Music. Его превратят в российское подразделение Atlantic Records
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Сегодня в 10:38

Warner Music купил лейбл Zhara Music. Его превратят в российское подразделение Atlantic Records

Warner Music Group купил 100% российского лейбла Zhara Music, рассказали «Афише Daily» представители американского концерна. В результате сделки Zhara Music проведет ребрендинг и станет российским подразделением Atlantic Records.

Все артисты российского лейбла станут частью Atlantic Records Russia. Среди них Моргенштерн, Слава Марлоу, HammAli & Navai, ЛСП, Dava и другие. Первым музыкантом, подписанным на Atlantic Records Russia, стал Моргенштерн, а первым альбомом, выпущенным на нем, будет «Когда хорошему человеку плохо» от HammAli & Navai.

Источник: daily.afisha.ru

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#лейбл #музыка #артисты #zharamusic
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