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Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной «Властелина Колец»
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Сегодня в 11:27

Warner Bros. готовит новые фильмы по вселенной «Властелина Колец»

Студия Warner Bros. снимет новые фильмы по вселенной «Властелина Колец».

Недавно назначенные руководители Warner Майкл Де Лука и Пэм Абди заключили сделку по созданию ряда лент, основанных на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Точное количество картин и их литературные первоисточники не уточняются.

Проекты разрабатываются в рамках многолетнего соглашения со шведской компанией Embracer Group — она владеет правами на произведения Толкина.

В настоящее время Warner Bros. Animation работает над аниме «Властелин Колец: Война Рохиррима». Проект расскажет о судьбе Хельма Молоторукого, девятого короля Рохана, который обладал экстраординарной физической силой.

Источник: daily.afisha.ru

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