Walmart расширит программу доставки продуктов с помощью беспилотников

Американский ретейлер Walmart планирует подключить к доставке продуктов с помощью беспилотных автомобилей еще восемь торговых точек. На текущий момент компания тестирует доставку с помощью автономного транспорта только в одном магазине, находящемся в землях индейской общины Солт-Ривер Пима-Марикопа.

Беспилотное решение для Walmart обеспечивает дочерняя компания концерна General Motors — Cruise.

Подключение новых торговых точек к проекту начнется в 2022 году, все они располагаются в Аризоне.

Источник: incrussia.ru