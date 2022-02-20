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Walmart расширит программу доставки продуктов с помощью беспилотников
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Вчера в 18:26

Walmart расширит программу доставки продуктов с помощью беспилотников

Американский ретейлер Walmart планирует подключить к доставке продуктов с помощью беспилотных автомобилей еще восемь торговых точек. На текущий момент компания тестирует доставку с помощью автономного транспорта только в одном магазине, находящемся в землях индейской общины Солт-Ривер Пима-Марикопа.

Беспилотное решение для Walmart обеспечивает дочерняя компания концерна General Motors — Cruise.

Подключение новых торговых точек к проекту начнется в 2022 году, все они располагаются в Аризоне.

Источник: incrussia.ru

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