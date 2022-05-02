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Walmart, Gucci, KPMG — соотечественники о работе в крупных компаниях за рубежом
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Вчера в 17:45

Walmart, Gucci, KPMG — соотечественники о работе в крупных компаниях за рубежом

6 историй соотечественников о жизни и успешной карьере за рубежом.

Гаухар Бауыржанкызы о том, как стала сотрудницей крупнейшей компании мира


Гаухар Бауыржанкызы, город — Сан-Франциско, Business Operations Manager, Walmart Connect, @gauhar.live

Гаухар Бауыржанкызы.jpeg

За время обучения в университете я прошла две полугодовые стажировки в финансовом секторе на полной ставке в крупных корпорациях: State Street Corporation в Бостоне и Piper Sandler в Лос-Анджелесе. После окончания нашла работу в маленькой технической компании Empyrean Solutions, которая предоставляла программное обеспечение для банков. Через три месяца кардинально поменяла жизнь, приняв предложение о работе в инвестиционном банке Piper Sandler, где проходила стажировку, будучи студенткой.

Спустя год снова сменила род деятельности и перешла на работу в крупнейшую корпорацию мира — Walmart. Для меня это был колоссальный скачок и опыт. Довелось поработать над многими разнообразными и значительными проектами, увидеть, как происходит построение бизнеса с нуля, вырабатываются стратегии и операционный план, осуществляется масштабирование проектов.

Подробнее по ссылке.

Дилара Бейсикенова о том, как стала сотрудником крупнейшей финансовой компании в США


Дилара Бейсикенова, 29 лет, город — Даллас, старший аналитик и разработчик в JPMorgan Chase, @magnolia_gardens1

Дилара Бейсикенова

Для успеха в США нужны — знание английского языка и развитые навыки коммуникаций. Аналитикам рекомендую знать SQL, начинающим разработчикам — программные языки Java script. Рекомендую создавать портфолио и case studies, online presence и постоянно практиковаться. Мастерство — это результат упорного труда.

В компании JP Morgan Chase я начала карьеру с участия в лидерской программе. Такие программы есть в крупных компаниях. Они помогают молодым специалистам пройти ускоренное обучение на практике в одном из отделов. За короткий срок ты проходишь несколько ротаций, работая в разных отделах, а после этого можешь стать руководителем. Сначала я работала в направлении риск-менеджмента, но затем перешла в отдел цифровизации, занималась разработкой и дизайном.

Подробнее по ссылке.

Как девушка из Казахстана переехала в Великобританию, построила успешную карьеру и получила гражданство страны

Ора Лазич, 45 лет, город — Лондон, аналитик рынков энергии, ведущий специалист компании SP Global Commodity Insights, @oj_lazic

Ора Лазич.jpg

Я с самого начала приехала на работу в международную компанию и адаптировалась. Параллельно я получала степень магистра, а университет был в другом конце города. На работу ходила в шесть утра, после обеда ездила на учебу, а вечером занималась домашним заданием.

В 2010 году произошел взрыв скважины в Мексиканском заливе и наш проект, который тоже подразумевал расширение бурения в Каспийском море, удачно закрыли. Мне сказали возвращаться домой, но я, конечно, отказалась и осталась в Лондоне.

Где-то через пять месяцев и больше тысячи высланных резюме я вышла на работу в консалтинговую компанию. Благодаря этой работе я получила постоянное место жительства в 2014 году, а в 2015 году — гражданство Великобритании.

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Бисен Мереке о жизни во Вьетнаме, воспитании четырех детей и успешной карьере

Бисен Мереке, 37 лет, город — Тханьхоа, руководитель отдела закупок по поставкам нефтеперерабатывающего завода в Kuwait Petroleum Europe B.V., Idemitsu Kosan Co., Ltd, Mitsui Chemical Inc., Vietnam Oil and Gas, @mereke_bissen

Бисен Мереке.jpg

По образованию я Mechanical Engineer. В студенческое время была председателем комитета по делам молодежи. Во время конференции с иностранными компаниями познакомилась с представителями компании, которые пригласили меня в проект ENI в отдел закупок и логистики. Я семь лет проработала в данной компании, после был трамплин, когда меня пригласили в Maersk Oil.

Сколько помню, я всегда много училась, ходила на всевозможные курсы, занималась спортом. Благодаря трудолюбию и общению я всегда находила работу без проблем.

Теперь я работаю вместе с мужем, занимаюсь развитием и воспитанием детей. Вступила в клуб байкеров.

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Как девушка из Казахстана переехала в Италию и стала сотрудником Gucci

Ясмина Умарханова, 25 лет, город — Флоренция, agile coach в головном офисе Gucci, LinkedIn

Ясмина Умарханова.JPG

Это мой первый опыт работы за рубежом. Раньше я работала только в казахстанских компаниях — в стартапе и банке. Сначала занималась HR, так как по образованию я психолог. Затем перешла в отдел искусственного интеллекта, а оттуда в agile coach. Работу в Казахстане найти не сложно. Специалисты нужны всегда. Даже если у тебя нет опыта работы, людей готовы обучать за счет компании. Поэтому самое главное — постоянно спрашивать у знакомых, мониторить вакансии, ходить в компании.

Работу за границей я нашла через LinkedIn — просто вписала название должности и выбрала Италию. Трудоустроиться заграницей поможет хорошее знание английского языка, разносторонний опыт. На самом деле, специалистов из СНГ ценят на зарубежном рынке.

Теперь я занимаюсь agile coach в итальянском модном доме. Мы занимаемся трансформацией компании, хотим перейти в digital. Agile означает проворный, гибкий. Как раз этому я и обучаю бренд на командном и организационном уровне.

Подробнее по ссылке.

Жизнь и работа в Амстердаме: Мария Баекенова о переезде и карьере в KPMG

Мария Баекенова, 30 лет, город — Амстердам, финансовый аудитор в KPMG, @mariyawinnerx10

Мария

Я работаю финансовым аудитором в компании KPMG в отделе международного бизнес-департамента. Я первая девушка из Казахстана, которая работает в этом направлении.

Первые шаги в сфере аудита я начала сразу после окончания университета в Великобритании, в компании Ernst&Young. После двух лет работы в данной компании переехала в Алматы и перевелась в KPMG. Мой фокус работы и сектор деятельности перевелся с нефтегаза на финансы. Это было не просто, но я получила хороший опыт. Спустя несколько лет осознала, что мне нравится то, чем я занимаюсь.​

Я продолжаю карьеру в KPMG. Каждый день учусь чему-то новому и развиваюсь. Наша компания придерживается таких ценностей, как открытость, отзывчивость, уважение друг к другу. В KPMG работают люди из разных стран, все относятся с пониманием и уважением друг к другу. Все это делает работу и жизнь интересной и комфортной.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.