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6 хаммамов в Баку, где можно расслабиться и отдохнуть после рабочей недели
Город Баку

06.11.2024

6 хаммамов в Баку, где можно расслабиться и отдохнуть после рабочей недели

Баку предлагает уютные бани, где можно расслабиться и восстановить силы. В этой статье расскажем про шесть хаммамов города, где можно насладиться расслабляющим отдыхом, пополнить запас сил и отдохнуть от городской суеты.


«Ага Микаил»


Ага Микаил — баня в Баку для вашего расслабления. Здесь есть сауна, небольшая парная, обширная помывочная и маленький бассейн. Вам предложат чай с вареньем и лимоном, а также услуги скрабирования и массажа. Понедельник и пятница — женские дни. Отличный вариант для отдыха и восстановления сил.


Taze Bey Hamami, @tazebeyhamami


Taze Bey Hamami предлагает разнообразные услуги для отдыха. В услуги входит инфракрасная и русская парные, римская парная, турецкий хаммам и финская сауна, а также бассейн и гидромассаж. Также вы сможете насладиться расслабляющими процедурами с веником.


Osmanli Hamam


Osmanli Hamam предлагает отличный выбор банных услуг, включая русскую парную на дровах и турецкий хаммам. В вашем распоряжении будут бассейн, гидромассаж, джакузи, а также комната отдыха с камином и возможностью просмотра ТВ/DVD. В бане доступны веники, полотенца и простыни для комфортного отдыха.


ATİLLA, @atilla_fitness_spa_hamam


Здесь вы найдете финскую, русскую и турецкую бани, а также мокрые и сухие парные комнаты. В дополнение к этому предлагаются фототерапия, соляная комната, дождевая комната, паровые бочонки и ледяной с горячим бассейнами.


Sultan Hamam, @sultan__hamam


Для отдыха и оздоровления вам предложат бассейн, турецкий хаммам и русскую и финскую бани. Также в вашем распоряжении кафе с разнообразным выбором закусок и пивом.


HamamBath, @hamambath


Баня находится в особняке. В ассортимент услуг входят финская, русская и турецкая бани, а также массаж, пилинг, открытый бассейн и множество других предложений.

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