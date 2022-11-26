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Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре
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Сегодня в 09:32

Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана» открылась в Лувре

В главном музее Франции открылась выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей».

Группа ученых четыре года готовила выставку для Лувра. В экспозиции представлено 169 древних экспонатов V-VI веков до нашей эры. Настенная роспись, детали дворцов, предметы декоративно-прикладного искусства и сокровище Востока — Катталангарский Коран VIII века.

Экспозиция охватывает более чем 1500-летний отрезок истории Узбекистана, экспонаты представили 16 музеев страны. В коллекцию вошли также экспонаты из музеев Франции, Великобритании, России и Мадагаскара.

Источник: 24.kg

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