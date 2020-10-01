Вышка. Все, что нужно знать абитуриенту: гранты, экзамены, общежития и система обучения

Иван Валерьевич Простаков, город — Москва, проректор НИУ ВШЭ





Об университете





Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых престижных университетов в России. У нас учится почти 50 000 студентов.

Несмотря на название, университет многопрофильный. Наиболее известный, крупный и продвинутый в плане научных контактов — блок социально-экономических наук. Есть сильные факультеты математики и компьютерных наук, факультет коммуникации, медиа и дизайна. Недавно в сотрудничестве с РАН появились факультеты физики, химии, географии и геоинформационных технологий, биологии и биотехнологий, которые открывают студентам широкие исследовательские возможности, дают фундаментальную подготовку.

ВШЭ — интернациональный вуз. 28 лет назад он создавался в партнерстве с европейскими университетами. Сейчас у нас более 400 партнеров по миру и более 50 программ для получения двойного диплома с зарубежными вузами. Мы ведущий университет России по количеству программ и курсов на английском языке. Здесь учится около 5000 иностранных студентов, работает более 200 зарубежных преподавателей и исследователей.

В этом году к нам поступило более 2000 иностранных студентов — на 10% больше, чем в прошлом году. Больше половины из них, по традиции, из Средней Азии: Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана.

В университете четыре кампуса: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь. И, если жизнь в Москве вам не подходит, вы можете выбрать другой город и получить такое же качественное образование.

Главная особенность университета — его молодость. Сам факт, что за 28 лет мы стали одним из ведущих вузов в России, говорит о том, что мы постоянно меняемся. Мы готовы к внешним изменениям и сами создаем их, запускаем программы и инициативы, которых ранее не было в России. Например, одни из первых в стране стали продвигать онлайн-образование, являемся крупнейшим российским партнером компании Coursera.





Как проходит учебный процесс сейчас





Весной мы полностью перешли на онлайн-обучение, но 1 сентября вернулись в аудитории. Есть несколько исключений: преподаватели старшей возрастной группы, которых мы не хотим подвергать риску, и иностранные студенты, которые не могут въехать в Россию.

Примерно треть иностранных студентов посещает лекции в аудиториях, остальные учатся онлайн. Для них мы создаем специальные условия: индивидуальные учебные планы, трансляции занятий. Есть волонтеры, которые оказывают поддержку первокурсникам, решают сложности. Мы готовы поддерживать такой формат до тех пор, пока все студенты не подключатся к нормальному учебному процессу.

Но есть и преимущества. Благодаря ситуации мы запускаем межкампусные онлайн-курсы. Вы можете учиться в Нижнем Новгороде и слушать курс, который преподается в Москве.





Ольга Бурлак, город — Москва, менеджер центра рекрутинга иностранных студентов НИУ ВШЭ





Как поступить на программу бакалавриата





В ВШЭ широкая система грантов для иностранных студентов. Чтобы поступить на программу бакалавриата, есть несколько способов:

1. Олимпиада

Каждый год мы проводим Международную олимпиаду молодежи. Это отличная возможность для тех, кто уверен в своих силах. Уже сейчас открыта регистрация для желающих, сама олимпиада пройдет в январе, а результаты будут известны в середине марта. То есть вы можете уже в марте понять, что вы зачислены в университет, спокойно окончить школу, а в сентябре приехать на учебу.

Мы предоставляем материалы для подготовки к олимпиаде, организуем вебинары. На сайте указаны 17 доступных профилей: математика, английский язык, философия, дизайн и другие. Вы можете выбрать профиль в соответствии с желаемой программой.

2. Экзамены

В ноябре мы начинаем прием студентов на следующий год. Проводим собственные вступительные экзамены в период с февраля по август. Иностранцы также могут сдать наши вступительные испытания как очно, так и онлайн.

Пересдать тестирование нельзя, но можно сдать другие экзамены, и мы перезачтем результаты. Например, если вы сдали ЕГЭ по математике и получили более высокие результаты, чем за наш экзамен по математике, мы можем зачесть результаты ЕГЭ. Если вы самостоятельно сдали международный экзамен и получили сертификат, мы также можем их принять. Например, вы можете не сдавать английский язык, если у вас есть IELTS.

Чем раньше вы подаете заявку, тем больше шансов получить грант. К августу количество грантов будет уменьшаться.

Талантливые абитуриенты, которые хорошо сдали экзамены, но не прошли на грант по конкурсу, могут получить частичный грант — скидку до 70% от стоимости. Такой грант выдается на четыре года обучения при условии сохранения высокого уровня успеваемости.

Для подачи заявления требуется только паспорт. Если вы поступаете, собираете остальные документы.





Как поступить на программу магистратуры





На программы магистратуры нет вступительных экзаменов. Отбор ведется по портфолио, которое обычно включает следующие документы:

— транскрипт или диплом и приложение к диплому

— мотивационное письмо

— CV и ваши достижения: дополнительное обучение, участие в конференциях, научные публикации

— при необходимости сертификат о знании английского языка.

Для поступления на некоторые программы надо будет пройти онлайн-собеседование.

Есть исключение: онлайн-программа Master of Data Science на Coursera. Она требует сдачи вступительного экзамена.

Для магистрантов также есть как полные, так и частичные гранты — скидки до 50%.





Особенности обучения и жизни в НИУ ВШЭ





— десятибальная система оценивания с детальными критериями

— модульная система — четыре модуля и четыре сессии

— у студентов есть ряд обязательных предметов, но также и предметы по выбору

— в университете нет такого предмета, как физкультура

— вуз занимает высокие позиции по уровню заработной платы выпускников, диплом ВШЭ открывает многие двери, в том числе в начале карьеры. На странице каждой программы есть статистика по трудоустройству выпускников

— есть возможность получить minor-специальность — она будет входить в стоимость гранта. То есть параллельно с основной студенты могут слушать курсы по другому направлению. Это расширяет кругозор и возможности для дальнейшего трудоустройства

— для иностранных студентов в университете работает Центр поддержки, который организует разные мероприятия, выезды в другие города. Студенты выступают как волонтеры-buddy, чтобы поработать с иностранцами, получить ценный опыт, подтянуть язык, завести новые знакомства

— в университете есть комфортные общежития. Стоимость — до 1500 рублей в месяц.