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Вышел трейлер выступления Рианны на Супербоуле
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Сегодня в 10:42

Вышел трейлер выступления Рианны на Супербоуле

Apple Music выпустил первый трейлер грядущего выступления Рианны в перерыве Супербоула.



В прошлом году на Супербоуле выступали Эминем, Снуп Догг, Кендрик Ламар, Dr. Dre, 50 Cent и Мэри Джей Блайдж.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.