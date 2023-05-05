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Вышел трейлер второй части «Дюны»
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Главный

Вчера в 11:10

Вышел трейлер второй части «Дюны»

Премьера второй части «Дюны» намечена на 3 ноября.

Но с учетом того, каким популярным оказался оригинал, к грядущему релизу в Warner Bros. начали готовиться сильно заранее. В конце апреля издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из фильма. На них — присоединившаяся к касту Флоренс Пью в роли принцессы Ирулан, Остин Батлер в образе Фейд-Раута, Глоссу Раббан в исполнении Дэйва Батисты, Гурни Халлека, которого сыграл Джош Бролин, и, естественно, Тимоти Шаламе с Зендаей, сыгравшие главных героев франшизы. Неделю спустя создатели второй «Дюны» поделились новыми промоматериалами.



Сначала появился постер фильма. На нем — Пол Муад’Диб Атрейдес и Чани, главные герои истории. А за ними — бесконечные пески планеты Арракис. Следом за вечером 3 мая появился трейлер.

Источник: srsly.ru

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