Вышел трейлер второго сезона «Великой» — сатирического сериала о Екатерине II

В продолжении шоу главными персонажами останутся Екатерина Великая и Петр III, которых играют Эль Фаннинг и Николас Холт. Судя по трейлеру, император узнает, что его супруга пыталась свергнуть его, и начнет соревноваться с ней за трон.
Помимо Холта и Фаннинг, в «Великой» вновь появятся Фиби Фокс в роли Мариаль, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гвилим Ли в роли Григория Дымова.
Кроме того, к касту присоединится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Она сыграет мать Екатерины II — немецкую принцессу Иоганну Гольштейн-Готторпскую. Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.
Премьера второго сезона «Великой» состоится 19 ноября.
Источник: daily.afisha.ru