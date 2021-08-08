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Вышел трейлер второго сезона «Великой» — сатирического сериала о Екатерине II
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Сегодня в 10:58

Вышел трейлер второго сезона «Великой» — сатирического сериала о Екатерине II

Стриминговые сервис Hulu поделился трейлером второго сезона сериала «Великая», который в сатирической манере рассказывает о событиях эпохи правления Екатерины II.



В продолжении шоу главными персонажами останутся Екатерина Великая и Петр III, которых играют Эль Фаннинг и Николас Холт. Судя по трейлеру, император узнает, что его супруга пыталась свергнуть его, и начнет соревноваться с ней за трон.
Помимо Холта и Фаннинг, в «Великой» вновь появятся Фиби Фокс в роли Мариаль, Саша Дхаван в роли графа Орлова и Гвилим Ли в роли Григория Дымова.

Кроме того, к касту присоединится звезда «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон. Она сыграет мать Екатерины II — немецкую принцессу Иоганну Гольштейн-Готторпскую. Актриса появится в двух эпизодах второго сезона и предстанет перед зрителями гламурной светской львицей, добивающейся лучших партий для своих дочерей.

Премьера второго сезона «Великой» состоится 19 ноября.

Источник: daily.afisha.ru

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