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Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент»
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Сегодня в 09:30

Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент»

В сети появился первый трейлер мини-сериала «Нулевой пациент». Премьера первой серии запланирован на 19 мая на «Кинопоиске», затем каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии.



В сериале снялись Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева.

В качестве режиссеров выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сценарист проекта — Олег Маловичко.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.