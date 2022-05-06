Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент»

В сети появился первый трейлер мини-сериала «Нулевой пациент». Премьера первой серии запланирован на 19 мая на «Кинопоиске», затем каждый новый эпизод будет выходить раз в неделю.

Картина посвящена первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии.

В сериале снялись Никита Ефремов, Аскар Ильясов, Евгений Стычкин, Павел Майков, Елизавета Шакира, Евгения Манджиева.

В качестве режиссеров выступили Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Сценарист проекта — Олег Маловичко.

Источник: daily.afisha.ru



