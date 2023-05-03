Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Астане

Теперь в Астане через приложение Яндекс Еда можно заказать продукты из супермаркетов. На запуске будет доступна доставка из магазинов Mangilik, Jidek, «Паприка» и «Кокос Базилик». Количество точек и партнеров будет постепенно увеличиваться.

В приложении пользователи смогут выбирать товары из каталога магазинов: продукты и напитки, горячий кофе, фрукты и овощи, бытовая химия, товары для дома и многое другое.





Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки на выбранный адрес составит от 35 минут. За всеми этапами доставки можно следить в приложении. Оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

Ранее в декабре 2022 года доставка продуктов появилась в Алмате. С момента запуска в приложении расширился ассортимент категорий товаров для заказа. Помимо продуктов и товаров для дома, пользователи могут выбирать цветы, корм для животных, косметику, детское питание и эко товары.

Оформить заказ можно через бесплатное приложение в App Store и Google Play.





Материал подготовлен при поддержке пресс-службы сервиса Яндекс Еда.