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Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Астане
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Главный

Вчера в 16:00

Сервис Яндекс Еда запустил доставку продуктов из супермаркетов в Астане

Теперь в Астане через приложение Яндекс Еда можно заказать продукты из супермаркетов. На запуске будет доступна доставка из магазинов Mangilik, Jidek, «Паприка» и «Кокос Базилик». Количество точек и партнеров будет постепенно увеличиваться.

В приложении пользователи смогут выбирать товары из каталога магазинов: продукты и напитки, горячий кофе, фрукты и овощи, бытовая химия, товары для дома и многое другое.

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Среднее время ожидания заказа с момента оформления до доставки на выбранный адрес составит от 35 минут. За всеми этапами доставки можно следить в приложении. Оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится курьер.

Ранее в декабре 2022 года доставка продуктов появилась в Алмате. С момента запуска в приложении расширился ассортимент категорий товаров для заказа. Помимо продуктов и товаров для дома, пользователи могут выбирать цветы, корм для животных, косметику, детское питание и эко товары.

Оформить заказ можно через бесплатное приложение в App Store и Google Play.


Материал подготовлен при поддержке пресс-службы сервиса Яндекс Еда.

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#доставка #приложение #яндекс #сервис
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