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У Дуа Липы коллаборация с Versace. Певица разработала коллекцию женской одежды
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Главный

Сегодня в 10:34

У Дуа Липы коллаборация с Versace. Певица разработала коллекцию женской одежды

Дружба Дуа Липы и Versace завязалась в 2021 году.

Тогда певица снялась в своем первом кампейне для итальянского модного дома, а Vogue провозгласил ее новой музой Донателлы Версаче. Спустя несколько месяцев Дуа дебютировала в роли модели на подиуме и открыла показ бренда на неделе моды в Милане. Являясь официальным амбассадором Versace, она регулярно появляется в дизайнерских нарядах на ковровых дорожках, музыкальных премиях и светских мероприятиях. Даже для собственных клипов исполнительница чаще выбирает луки от всемирно почитаемой марки. Новому этапу в этом тесном сотрудничеству могут позавидовать многие другие знаменитости, ведь далеко не каждому выпадает шанс создать коллекцию для люксового бренда.

Поп-звезда вместе с главой бренда разработала линейку женской одежды, которая получила название La Vacanza — «Каникулы». Она предназначена для летнего сезона и впервые будет представлена 23 мая. Место для дефиле выбрано далеко не самое очевидное. Капсулу представят в Каннах, где в это время будет проходить международный кинофестиваль. Согласно предварительным данным, шоу никакого отношения к нему иметь не будет. Точная локация проведения показа пока держится в секрете, как, впрочем, и почти вся информация о модной линейке.

Источник: srsly.ru

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#мода #брендодежды #дуалипа #коллекция #versace
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