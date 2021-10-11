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Вышел трейлер нового сезона «Ханны» от Amazon Prime
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Сегодня в 10:45

Вышел трейлер нового сезона «Ханны» от Amazon Prime

Amazon Prime Video выпустил трейлер третьего сезона боевика «Ханна».

Сериал рассказывает о 18-летней девушке по имени Ханна, которая выросла в лесу. Вдали от цивилизации старый солдат и наемник Эрик выучил ее всем возможным методам выживания, и Ханна стала опытным киллером. Теперь она мечтает узнать тайну своего происхождения.

В новом сезоне к главной героине присоединится Марисса Виглер — бывший агент ЦРУ, которая привыкла ни перед чем не останавливаться. Вместе девушки противостоят опасному правительственному агентству Utrax.

Ханну играет Эсме Крид-Майлс. Она снималась в фильмах «Жизнь в пруду», «Темная река» и «Мистер одиночество». Также в ролях: Мирей Инос, Юэль Киннаман, Ане Роуз Дэйли, Дермот Малруни и другие.

Источник: daily.afisha.ru

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