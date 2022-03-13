Вышел трейлер финального сезона «Лучше звоните Солу» с Бобом Оденкерком

В сети опубликовали первый трейлер шестого сезона сериала «Лучше звоните Солу», который станет заключительным для проекта. Первые семь эпизодов сезона начнут показывать 18 апреля, после чего шоу сделает перерыв и вернется в эфир с финальными сериями в июле.

В финальной части криминальной драмы об адвокате Соле Гудмане вернутся все основные актеры, включая исполнителя главной роли Боба Оденкерка, а также Риа Сихорн, Майкла Мэндо и Джонатана Бэнкса. Сериалом «Лучше звоните Солу» по-прежнему руководит шоураннер Питер Гулд.

Источник: afisha.ru