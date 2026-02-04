Вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»

На видео можно увидеть главных актеров в образах их персонажей — Мерил Стрип в роли Миранды Пристли, Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс и Эмили Блант в роли Эмили Чарлтон. Сюжет продолжения развивается через двадцать лет после событий первой части и сосредоточен на изменившейся индустрии моды и жизни героинь в новом медийном мире.
Дизайн костюмов в фильме сыграл важную роль — стилисты сделали акцент на вневременной моде, винтажных фасонах и влиянии классических домов моды, чтобы подчеркнуть эволюцию персонажей и их профессиональный путь.
Помимо возвращения оригинального состава, в проекте участвуют новые актеры, такие как Сидни Суини и Симон Эшли. Также ожидается, что фильм предложит сочетание острой драмы офисной политики и изысканного стиля, которые сделали первую часть культовой.
