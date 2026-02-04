Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-treyler-d-yavol-nosit-prada-2
logo
Вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»
Новости Центральной Азии и мира

02.02.2026

Вышел трейлер «Дьявол носит Prada 2»

Появился первый официальный трейлер и детали со съемок фильма «Дьявол носит Prada 2», продолжения культовой картины 2006 года. Фильм выйдет в мировой прокат первого мая 2026 года.

На видео можно увидеть главных актеров в образах их персонажей — Мерил Стрип в роли Миранды Пристли, Энн Хэтэуэй в роли Энди Сакс и Эмили Блант в роли Эмили Чарлтон. Сюжет продолжения развивается через двадцать лет после событий первой части и сосредоточен на изменившейся индустрии моды и жизни героинь в новом медийном мире.

Дизайн костюмов в фильме сыграл важную роль — стилисты сделали акцент на вневременной моде, винтажных фасонах и влиянии классических домов моды, чтобы подчеркнуть эволюцию персонажей и их профессиональный путь.

Помимо возвращения оригинального состава, в проекте участвуют новые актеры, такие как Сидни Суини и Симон Эшли. Также ожидается, что фильм предложит сочетание острой драмы офисной политики и изысканного стиля, которые сделали первую часть культовой.

Источники: vogue.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#кино #фильм #трейлер #дьяволноситprada
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Работы Аи Шалкар и Алтынай Осмо представят на выставке в Нью-Йорке
Работы Аи Шалкар и Алтынай Осмо представят на выставке в Нью-Йорке
В Казахстане планируется открытие городских курортов
В Казахстане планируется открытие городских курортов
В Новом Ташкенте строят мост через Чирчик, трамвайную линию, крупный паркинг и метро
В Новом Ташкенте строят мост через Чирчик, трамвайную линию, крупный паркинг и метро
Официально начались съемки 3 сезона сериала «Эйфория»
Официально начались съемки 3 сезона сериала «Эйфория»
Yandex Qazaqstan впервые представил товары собственных брендов Яндекса — от бытовой техники до радиоуправляемых игрушек
Yandex Qazaqstan впервые представил товары собственных брендов Яндекса — от бытовой техники до радиоуправляемых игрушек