Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала Greatness Code. Он расскажет о величайших спортсменах современности.
В первом сезоне будет семь эпизодов. Их героями стали баскетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, легкоатлет Усэйн Болт, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноуборист Шон Уайт.
Режиссером выступил Готэм Чопра, который снимал документальный фильм про Коби Брайанта. Премьера Greatness Code пройдет 10 июля.
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: thelatch.com