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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

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  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности
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Сегодня в 11:24

Вышел трейлер документального сериала о величайших спортсменах современности

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала Greatness Code. Он расскажет о величайших спортсменах современности.

В первом сезоне будет семь эпизодов. Их героями стали баскетболист Леброн Джеймс, игрок в американский футбол Том Брэди, футболистка Алекс Морган, легкоатлет Усэйн Болт, пловчиха Кэти Ледеки, серфер Келли Слейтер и сноуборист Шон Уайт.

Режиссером выступил Готэм Чопра, который снимал документальный фильм про Коби Брайанта. Премьера Greatness Code пройдет 10 июля.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: thelatch.com

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