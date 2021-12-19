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Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
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Сегодня в 11:00

Вышел тизер мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Студия Illumination поделилась новым тизером мультфильма «Миньоны: Грювитация». Релиз картины состоится 1 июля 2022 года.

Действие мультфильма развернется в 1970-х годах. Сюжет расскажет о двенадцатилетнем Грю, который стремится стать суперзлодеем и вступить в организацию «Злобная шестерка». Для этого он зовет на помощь своих последователей миньонов, но все идет не по плану.


Режиссерами фильма выступили Кайл Балда, который раньше работал над франшизами «Гадкий я» и «Миньоны», и Брэд Эблесон. К озвучке Грю вновь вернулся Стив Кэрелл.

Источник: daily.afisha.ru


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