Вышел тизер «Миротворца» с Джоном Синой. Это спин-офф «Отряда самоубийц» от Джеймса Ганна

Стриминговая платформа HBO Max выпустила отрывок из мини-сериала «Миротворец». Шоу расскажет о суперзлодее в исполнении Джона Сины, который впервые появился во второй части «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.

Съемки проекта завершились практически сразу после выхода в прокат «Отряда самоубийц: Миссия навылет». Джеймс Ганн полностью отвечал за сценарий, а также поставил несколько эпизодов сериала.

Всего в шоу будет восемь серий. Продюсированием картины займется Питер Сафран. Премьера состоится 26 октября.

Источник: daily.afisha.ru