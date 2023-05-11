Вышел тизер фильма «Птичий короб. Барселона». Это спин-офф триллера с Сандрой Буллок

«Птичий короб» впервые вышел на Netflix в 2018 году, став одним из самых успешных ориджиналов стримингового сервиса на тот момент. За первый месяц триллер с Сандрой Буллок посмотрели более 89 миллионов домохозяйств — впечатляющая цифра, учитывая, что пандемийный бум онлайн-кинотеатров еще не случился.

Наконец в социальных сетях Netflix появился первый тизер продолжения «Птичьего короба», который получил подзаголовок «Барселона». События нового фильма, как нетрудно догадаться, будут происходить в испанском мегаполисе. Туда перекочевала та же напасть, что настигла Америку в первой части: город охвачен паникой из-за того, что люди массово сходят с ума и шагают вниз с высотных зданий, стоит им только увидеть неких существ. В стране начинается настоящий хаос, но никто не знает, как его можно остановить.

Источник: srsly.ru