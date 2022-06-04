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Вышел полноценный трейлер корейской версии «Бумажного дома»
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Сегодня в 08:47

Вышел полноценный трейлер корейской версии «Бумажного дома»

Netflix показал полноценный трейлер корейской адаптации сериала «Бумажный дом». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 24 июня.

В трейлере Профессор собирает свою команду из восьми человек, подготавливая их к крупному ограблению.

Режиссером проекта выступил Ким Сон Хон, известный по сериалам «Голос», «Игра лжецов», «Гость» и «Черный», а сценаристом — Чжэ Рю Ен. Шоу спродюсировал Алекс Пина — шоураннер «Бумажного дома».



Роль Берлина исполнил Пак Хэ Су из нашумевшего сериала «Игра в кальмара», Токио сыграла Чон Чжон Со, а Профессора — Ю Чжи Тхэ.

Источник: daily.afisha.ru

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