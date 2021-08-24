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Вышел официальный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»
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Сегодня в 11:32

Вышел официальный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

Студия Marvel выпустила трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой», в котором Доктор Стрэндж пытается помочь Питеру Паркеру, но что-то идет не так.

В представленном ролике продемонстрировали возвращение Отто Октавиуса из фильма 2004 года с Тоби Магуайром, а также намекнули на появление других злодеев из разных фильмов про Человека-паука.

Том Холланд в очередной раз наденет костюм дружелюбного соседа. К роли Доктора Стрэнджа вернется Бенедикт Камбербэтч. Режиссерское кресло в третий раз занимает Джон Уоттс.

Премьера запланирована на 17 декабря 2021 года.

Источник: kinobugle.ru

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