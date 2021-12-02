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Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»
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Сегодня в 10:35

Вышел новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

HBO Max опубликовал новый трейлер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Премьера шоу состоится на стрим-сервисе 9 декабря.

В ролике Кэрри Брэдшоу рассуждает о любви, дружбе и как на протяжении всей жизни оставаться собой. Зрителям также показали новых подруг Кэрри — Шарлотту и Миранду.

Сериал расскажет о событиях, которые произошли спустя 20 лет после «Секса в большом городе». Всего на стрим-сервисе выйдет десять серий по тридцать минут.

К своим ролям вернутся Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.

Источник: daily.afisha.ru

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