Вышел новый трейлер «Форсажа-10»

Вышел уже третий трейлер предстоящего фильма «Форсаж-10». Ролик появился на YouTube-канале франшизы.

Создатели «Форсажа» любят экшн-сцены и в трейлере намекают фанатам, что в новом фильме их тоже будет немало. В ролике показали огромный шар, передвигающийся по городу, рушащий все на своем пути и в итоге приводящий к взрыву, от которого, по классике жанра, главные герои уезжают в последний момент.

«Форсаж-10» расскажет о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету, Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.

План Данте разбрасывает семью Торетто от Лос-Анджелеса до Рима, от Португалии до Антарктиды. У семьи появляются все новые союзники, но и старые враги никуда не уходят. Все меняется, когда Торетто узнает, что конечной целью Данте является его восьмилетний сын.

В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие.

Источник: daily.afisha.ru