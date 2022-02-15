Вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»

Marvel показала новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

В ролике становится понятно, что из-за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум мультивселенная теперь находится в опасности. В оригинальном трейлере звучит голос Патрика Стюарта, который сыграл профессора Чарльза Ксавьера во вселенной «Людей Икс» от Fox.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 5 мая 2022 года. Его режиссером выступил Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. В картине снялись Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор.

Источник: daily.afisha.ru