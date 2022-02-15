Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-novyy-treyler-doktora-strendzha
Вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»
65
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:19

Вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа»

Marvel показала новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

В ролике становится понятно, что из-за постоянных вмешательств Стрэнджа в пространственно-временной континуум мультивселенная теперь находится в опасности. В оригинальном трейлере звучит голос Патрика Стюарта, который сыграл профессора Чарльза Ксавьера во вселенной «Людей Икс» от Fox.

Посмотреть фильм можно будет в кинотеатрах с 5 мая 2022 года. Его режиссером выступил Сэм Рейми, снявший «Человека-паука» с Тоби Магуйаром. В картине снялись Бенедикт Камбербатч, Элизабет Олсен, Рейчел МакАдамс, Бенедикт Вонг и Чиветель Эджофор.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#чтопосмотреть #трейлер #marvel #кинокомикс #докторстрэндж
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Жители Астаны опробовали первые отечественные электротакси
1509
Большой сольный концерт «Скриптонит»
9200
На Арбате открылся уличный кинотеатр
2284