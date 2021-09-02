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Вышел финальный трейлер новой части бондианы
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Сегодня в 10:49

Вышел финальный трейлер новой части бондианы

В сети появился финальный трейлер «Не время умирать» — новой части бондианы с Дэниелом Крейгом.


По сюжету Бонда, который оставил службу и переехал на Ямайку, посещает старый друг — агент ЦРУ Феликс Лейтор. Он просит агента 007 спасти похищенного ученого, но миссия оказывается не такой простой. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею Люциферу Сафину — его играет Рами Малек, в руках у которого опасное технологическое оружие.

Помимо Крейга и Малека, в ролях — Леа Сейду, Бен Уишоу, Ана де Армас, Кристоф Вальц, Рэйф Файнс. Режиссером выступил Кэри Фукунага.

В трейлере премьерной датой значится 8 октября.

Источник: daily.afisha.ru

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