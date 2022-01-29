Вышел финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли

Sony Pictures показала финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится».

В ролике Нейтан Дрейк в исполнении Тома Холланда объединяется с Виктором Салливаном, которого играет Марк Уолберг, «чтобы вернуть состояние, потерянное Магелланом пятьсот лет назад». Кроме того, становится известно, что Салливан владеет информацией о давно пропавшем брате Дрейка.



Картина основана на серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший «Добро пожаловать в Зомбиленд».

Источник: daily.afisha.ru