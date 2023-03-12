Вышел финальный трейлер экранизации Super Mario Bros

Компания Nintendo и анимационная студия Illumination представили финальный трейлер «Супербратьев Марио», экранизации серии игр Super Mario Bros. Ролик был опубликован на YouTube.

В новом видео авторы мультфильма показали плененного Луиджи, а также Боузера, который произносит вдохновляющую речь перед своим войском. Большая же часть ролика посвящена автомобильной погоне, которая вдохновлена серией аркадных гоночных игр Mario Kart.

Анимационный фильм «Супербратья Марио» выйдет в кинотеатрах 7 апреля 2023 года. Режиссерами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленич.

Источник: cybersport.ru