Вышел дебютный тизер приквела «Майора Грома»

Bubble Comics опубликовал первый тизер приквела «Майор Гром: Трудное детство». Премьера ленты запланирована на начало 2023 года на «Кинопоиске».

Сюжет расскажет о сотрудниках полиции Константине Громе и Федоре Прокопенко, старающихся найти и обезвредить босса криминального мира Анубиса. Параллельно с этим Игорь вместе с другом Игнатом пробует заработать деньги, ввязываясь в сомнительные авантюры.

Игоря Грома в детстве сыграл Кай Алекс Гетц, а его отца Сергей Марин. В картине также появились Алексей Ведерников, Владимир Яганов и Даниил Воробьев.

В качестве режиссера вновь выступил Олег Трофим, а сценаристы — Артем Габрелянов, Евгений Федотов и Екатерина Краснер.

Источник: daily.afisha.ru