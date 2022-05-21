Выпускники 2022 года о том, чему научились в школе и какие планы строят на будущее

Познакомились с выпускниками 2022 года и узнали, за что они благодарны школе, как относятся к выпускному и какие планы строят на будущее.





Жанел Мадраимова, 18 лет, город — Астана, выпускница, @_jen_el





О себе





Я оканчиваю 12 класс в НИШ ФМН. Во время учебы в школе стала Министром спорта в Студенческом совете и основателем Женской футбольной сборной. Последние два года занималась развитием спорта и киберспорта в нашем учебном заведении.

Что дала школа

Школьные дни запомнились насыщенностью. Каждый НИШевец проживает всю палитру эмоций за неделю: и стресс, и радость, и грусть.

Выпускной класс, хоть и был самым сложным, стал также самым ярким, сплотил с одноклассниками. Мы вместе готовились к экзаменам, помогали друг другу и справлялись со страхами. Я благодарна 12 классу за этот незабываемый период.

Помимо знаний, школа дала мне много ценных знакомств. Это перспективные и талантливые люди, которые стали близкими друзьями, вдохновляют меня становиться лучше. В нашей школе конкурентная среда. Все работают над тем, чтобы выделиться на фоне остальных. Благодаря этому я обрела организаторские, лидерские и коммуникативные навыки.

Что значит выпускной





Выпускной — это конец одного этапа и плавный переход в новый. Мы прощаемся с привычной обстановкой, с большей частью своего окружения, выходим из зоны комфорта. Основной смысл выпускного — дать возможность отпустить прошлое, попрощаться с ним и подготовить выпускников к началу новой жизни.

Будущим выпускникам советую правильно распределять время, начать подготовку к поступлению и экзаменам заранее, чтобы к концу года не перегореть.

О планах





Мой приоритет на ближайшие десять лет — построить хорошую карьеру в сфере политологии. В планах — получить степени бакалавра и магистра в зарубежных вузах, набираться опыта в других странах.

Салтанат Буркутбаева, 17 лет, город — Беруни, выпускница, @sallta_21





О себе

Я живу в городе Беруни в Узбекистане. Учусь в школе №27. Готовлюсь к поступлению в университет. В свободное время занимаюсь танцами. Мне нравится преподавать, а еще я люблю русский язык. Поэтому выбрала профессию учителя.

Что дала школа





Во время нашего последнего учебного года был карантин. Мы переживали, что из-за этого выпускного не будет. Поэтому по-особенному дорожили всеми совместными моментами.

Год был необычным, пролетел быстро. Иногда мы приходили в школу не из-за учебы, а просто так, чтобы увидеться с друзьями. Каждую перемену играли с одноклассниками. Иногда даже не посещали уроки. Еще организовали для себя фотосессию, снимали видео на память.

В этом году мы в последний раз участвовали в школьных олимпиадах и соревнованиях, занимали почетные места. При мысли о том, что через несколько дней учеба в школе закончится, мне становится грустно. Ведь мы с одноклассниками провели здесь половину жизни.

У нас дружный класс благодаря классному руководителю Розе Абдукадировне. Она нас многому научила и стала причиной гармонии в нашем коллективе.

Школа — это не только место, где мы получаем образование. Здесь мы находим друзей. Это маленькая жизнь, которую проживает каждый подросток. Школа дала нам возможность учиться. Показала, что нужно уважать свой выбор и выбор других. Научила быть добрыми, отзывчивыми, всегда помогать друг другу. Доказала, что для того, чтобы добиться каких-то результатов в жизни, нужно потрудиться.

Школа — это второй дом. Учителя — вторые родители. Здесь я обрела лучших наставников, прожила лучшие моменты.

Что значит выпускной

Выпускной — это прощание с детством. И это лучший момент жизни для меня. У всех событий должен быть счастливый конец. Так что выпускной — счастливый конец учебы в школе.

Будущим выпускникам я советую не пропускать уроки и не думать, что школьные оценки не имеют значения. Нужно ценить каждый момент с одноклассниками.

О планах





На ближайшие годы планов много: поступить в вуз и работать по специальности. Еще хочу открыть собственный учебный центр в родном городе.

Ади Мухамеджанов, 18 лет, город — Астана, выпускник, @adeeected





О себе

Я оканчиваю Международную школу города Нур-Султан. В свободное время пишу музыку, песни, занимаюсь фотографией.

Что дала школа

Больше всего в выпускном классе мне запомнился карантин. Именно поэтому наш опыт обучения отличается от других.

Школа дала мне большой опыт в общении с людьми. Я научился рассуждать, рефлексировать над своими действиями.

Школьные друзья, одноклассники и учителя — это первые знакомства в жизни, которые формируют из ребенка взрослого человека.

Что значит выпускной





Для меня выпускной — определенная ступень перед взрослой жизнью. Как порог, переступая который, начинается новый этап. Для многих день окончания школы — значимое событие. Приходит осознание, что обучение в школе закончилось, а ты уже не ребенок, сам несешь за себя ответственность.

Будущим выпускникам советую набраться сил и не торопиться с решениями. Не существует обязательного порядка действий после окончания школы. У каждого свой путь, который надо пройти. Главное — не торопить события и делать то, что приносит удовольствие.

О планах

После выпускного я буду заниматься музыкой, но уже на более серьезном уровне. Также планирую поступление в университет.

Инкара Сайдахметова, 17 лет, город — Астана, выпускница, @inkkar





О себе

Я занимаюсь языками. Буду поступать на Переводческое дело. Изучаю английский, а потом буду учить немецкий.

Что дала школа

Школьные дни остались в моих воспоминаниях как беззаботное, прекрасное, веселое время. Общение с друзьями, совместные поездки с классом и учителями.

В школе я научилась брать на себя ответственность. Получать знания и расставлять их по полочкам. Коммуницировать с людьми и находить подход к каждой личности.

Что значит выпускной

Выпускной — это шаг во взрослую жизнь. Когда ты выходишь из школы и понимаешь, что теперь вся ответственность лежит на тебе самом. Именно от твоих действий и стараний зависят дальнейшие перспективы. В университете нам не будут помогать родители и учителя. Все будет зависит от нас.

Выпускной — важное мероприятие для каждого школьника. Спустя 11 лет мы входим в новый мир.

Будущим выпускникам советую усердно готовиться к экзаменам. Надеяться только на свои знания. Слушать себя и свои желания, не бояться совершить ошибку при выборе профессии.

О планах

Мои планы на будущее — получение высшего образования, а затем повышение квалификации. Постоянное обучение и работа над собой, достижение своих целей.