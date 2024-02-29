Выходные в 2024 году в Казахстане: как мы будем отдыхать в каждом месяце

В РК ежегодно отмечается множество культурных, национальных и религиозных праздников. Многие из них сопровождаются выходными. Если вы хотите знать календарь выходных в стране на 2024 год, чтобы спланировать свой график, читайте нашу статью. Подробно рассказали про все особенности отдыха.

Какие праздники и выходные есть в Казахстане





Среди наиболее значимых праздников можно выделить Новый год. Его празднование начинается еще 31 декабря и продолжается первые числа января.

Затем, весной, казахстанцы ежегодно отмечают Наурыз. Это большой праздник, который обычно длится большую часть недели.

Среди крупных государственных праздников — День Независимости Казахстана. Отмечается 16 декабря — это выходной. Также казахстанцы празднуют День Конституции РК и День Республики.





Казахстанцы традиционно отмечают Курбан Айт и отдыхают во время празднования Международного женского дня 8 марта, Праздника единства народа Казахстана 1 мая, Дня защитника Отечества 7 мая, Дня Победы 9 мая, Дня столицы 6 июля.

Все эти праздники и выходные в загруженном графике казахстанцев позволяют насладиться праздничной атмосферой, провести время с семьей и друзьями, а также отдохнуть от повседневной суеты.

Что интересного в 2024 году





Многие праздники в этом сезоне выпадают на конец или начало недели. Это значит, что казахстанцев ждут длинные периоды отдыха по три и даже четыре выходных подряд.

В январе мы уже насладились длинным новогодним отдыхом и долгожданными сказочными выходными.

В марте нас ожидает отдых в честь 8 марта и настоящие каникулы во время празднования Наурыза, когда вся страна будет отмечать праздник прихода весны.

Май порадует нас однодневными отдыхами в честь Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Июнь подарит несколько выходных на празднование Курбан Айта.

В июле нас ждет День столицы, а в августе День Конституции, которые также выпадают на конец недели, а значит, нас ждут длинные уик-энды.





Следующие праздничные выходные будут в октябре в честь празднования Дня Республики, а декабрь завершает период выходными в честь Дня Независимости. Традиционных выходных в начале декабря в честь Дня первого президента уже нет в календаре, так как праздник больше не носит статус государственного.

В предстоящие месяцы нас ждет много поводов и возможностей насладиться отдыхом и провести время с семьей и друзьями в уютной атмосфере праздника. Сохраняйте даты.

Январь





В январе в РК прошли длинные выходные. Мы праздновали Новый год с 31 декабря до 2 января. Также в январе прошло Рождество, выходной без переноса выпал на воскресенье, 7 января.

Таким образом, у казахстанцев было 10 уик-эндов в январе.

Февраль





Из 29 дней февраля казахстанцы отдыхают стандартные 8. Дополнительных праздничных выходных не будет.

Март





Март в стране будет богат на праздники и уик-энды. Открывает мартовский праздничный календарь 8 Марта. Международный женский день будет отмечаться с 8 по 10 числа.

Далее, через пару недель нас ждет Наурыз и долгожданные выходные. Праздник будет отмечаться в стране с 21 до 25 марта для тех, у кого пятидневная рабочая неделя.

Таким образом, в марте будет 14 выходных из 31 суток. Этот месяц станет отличным временем для отдыха и наслаждения весенними праздниками. Занесите эти дни в свой график, чтобы запланировать интересный досуг.

Апрель





В апреле, как и в феврале, не ожидается никаких праздников. Поэтому казахстанцы будут отдыхать четыре субботы и четыре воскресенья. Работаем по стандартному календарю.

Май





Май ознаменуется выходными в честь Дня единства народа Казахстана, Дня защитника Отечества и Дня Победы. Жители страны будут отмечать целых три праздника, что позволит им провести время в кругу семьи и друзей, а также почтить память героев.

Выходные на эти даты выпадают в середине рабочей недели, будут одиночными. Три праздника, три выходных. В сумме казахстанцы отдохнут в мае 11 суток.

Июнь





В июне в Казахстане нас ожидает выходной в связи с празднованием праздника Курбан Айт, который будет отмечаться 17 июня, с учетом субботы и воскресенья — 15 и 16 июня, выходит три уик-энда. Это время также будет благоприятным для отдыха от повседневной рутины.

В июне будет 11 выходных в сумме. Отметьте их в своем графике, чтобы не пропустить.

Июль





В июле 2024 ожидаются три выходных. Из-за того, что День столицы выпадает на субботу, казахстанцы отдохнут и 8 июля, в понедельник. Итого в июле будет девять суток отдыха.

Отличная возможность насладиться праздничной атмосферой и летними развлечениями в столице.

Август





В августе также предстоит три выходных на День Конституции, который пройдет 30 числа. Это станет отличным поводом для расслабления после летних забот и дел.

В сумме в августе будет 10 уик-эндов для вашего отдыха.

Сентябрь





В сентябре казахстанцы будут отдыхать девять суток, праздничных выходных в этом месяце не будет.

Октябрь





Октябрь 2024 порадует нас тремя выходными в честь празднования Дня Республики с 25 по 27 число, что станет поводом для патриотических мероприятий и отдыха в кругу семьи.

Всего будет девять уик-эндов.

Ноябрь





В ноябрьском календаре 2024 также стоит отметить девять стандартных выходных. Нас ждет плотный график работы перед насыщенным декабрем.

Декабрь





В декабре, наконец, ожидаются выходные в честь Дня Независимости, мы сможем насладиться праздничной атмосферой и отдохнуть перед наступлением подготовки к самой волшебной ночи. Будем отдыхать 16 декабря. Всего ожидается 10 дат в вашем графике для отдыха.