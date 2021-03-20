Выходные с пользой — 10 бесплатных способов освоить новую профессию

Диджитал-маркетолог





Курс: Основы интернет-маркетинга: старт в профессии

Когда: в любое время

Формат: видеолекции, тренажер и практические задания

Что узнаете:

— какие навыки нужны современному диджитал-маркетологу

— какие направления есть в маркетинге

— как начать работать в этой сфере.

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Программист

Курс: Основы программирования

Когда: в любое время

Формат: видеолекции

Что узнаете:

— фундаментальные основы программирования

— как разрабатывать алгоритмы и писать простые программы

— какое направление вам наиболее интересно.

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Python-разработчик





Вебинар: Как стать Python-разработчиком?

Когда: 21 марта в 19:45 по мск

Формат: вебинар

Что узнаете:

— обзор зарплат Python-разработчиков

— где применяется и для чего используется Python

— как выглядит программный код на Python

— практика программирования на Python.

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SEO‑специалист





Курс: Как стать SEO‑специалистом

Когда: в любое время

Формат: видеолекции, практические задания

Что узнаете:

— как устроена работа SEO-специалиста

— какие задачи он решает

— какую роль SEO играет в маркетинге

— как начать карьеру в SEO.

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Разработчик Java





Курс: Java. Базовый курс

Когда: в любое время

Формат: уроки, видео, тесты и интерактивные задачи

Что узнаете:

— азы языка Java

— что такое классы стандартной библиотеки, включая нововведения Java 8.

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Специалист по машинному обучению





Курс: Машинное обучение

Когда: начался 15 марта

Формат: лекции на английском с русскими субтитрами

Что узнаете:

— что такое машинное обучение

— лучшие практики в области машинного обучения

— как применять алгоритмы обучения для создания интеллектуальных роботов, понимания текста, компьютерного зрения, медицинской информатики.

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Дизайнер

Курс: Как стать дизайнером

Когда: в любое время

Формат: видеолекции, практические задания

Что узнаете:

— что такое цифровой дизайн

— какие инструменты нужно освоить, чтобы выполнить первый заказ

— что еще нужно изучить, помимо теории дизайна и графических редакторов.

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D ata Scientist





Вебинар: Введение в Data Science

Когда: 21 марта в 15:15 по мск

Формат: вебинар

Что узнаете:

— как с помощью данных улучшить жизнь людей и заработать денег

— что такое машинное обучение, и чем оно отличается от искусственного интеллекта

— как связаны Data Science и математический анализ.

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Продакт-менеджер





Курс: Основы проджект-менеджмента

Когда: в любое время

Формат: видеолекции, практические задания

Что узнаете:

— этапы работы с проектом

— что такое проектная документация и тройственные ограничения проекта

— как развиваться в этом направлении.

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Программист C ++





Курс: Введение в программирование (C++)

Когда: в любое время

Формат: уроки, видео, тесты и интерактивные задачи

Что узнаете:

— практические основы программирования

— как решать несложные задачи.

Подробнее здесь.