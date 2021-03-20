Выходные с пользой — 10 бесплатных способов освоить новую профессию

Диджитал-маркетолог
Курс: Основы интернет-маркетинга: старт в профессии
Когда: в любое время
Формат: видеолекции, тренажер и практические задания
Что узнаете:
— какие навыки нужны современному диджитал-маркетологу
— какие направления есть в маркетинге
— как начать работать в этой сфере.
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Программист
Курс: Основы программирования
Когда: в любое время
Формат: видеолекции
Что узнаете:
— фундаментальные основы программирования
— как разрабатывать алгоритмы и писать простые программы
— какое направление вам наиболее интересно.
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Python-разработчик
Вебинар: Как стать Python-разработчиком?
Когда: 21 марта в 19:45 по мск
Формат: вебинар
Что узнаете:
— обзор зарплат Python-разработчиков
— где применяется и для чего используется Python
— как выглядит программный код на Python
— практика программирования на Python.
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SEO‑специалист
Курс: Как стать SEO‑специалистом
Когда: в любое время
Формат: видеолекции, практические задания
Что узнаете:
— как устроена работа SEO-специалиста
— какие задачи он решает
— какую роль SEO играет в маркетинге
— как начать карьеру в SEO.
Подробнее здесь.
Разработчик Java
Курс: Java. Базовый курс
Когда: в любое время
Формат: уроки, видео, тесты и интерактивные задачи
Что узнаете:
— азы языка Java
— что такое классы стандартной библиотеки, включая нововведения Java 8.
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Специалист по машинному обучению
Курс: Машинное обучение
Когда: начался 15 марта
Формат: лекции на английском с русскими субтитрами
Что узнаете:
— что такое машинное обучение
— лучшие практики в области машинного обучения
— как применять алгоритмы обучения для создания интеллектуальных роботов, понимания текста, компьютерного зрения, медицинской информатики.
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Дизайнер
Курс: Как стать дизайнером
Когда: в любое время
Формат: видеолекции, практические задания
Что узнаете:
— что такое цифровой дизайн
— какие инструменты нужно освоить, чтобы выполнить первый заказ
— что еще нужно изучить, помимо теории дизайна и графических редакторов.
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Data Scientist
Вебинар: Введение в Data Science
Когда: 21 марта в 15:15 по мск
Формат: вебинар
Что узнаете:
— как с помощью данных улучшить жизнь людей и заработать денег
— что такое машинное обучение, и чем оно отличается от искусственного интеллекта
— как связаны Data Science и математический анализ.
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Продакт-менеджер
Курс: Основы проджект-менеджмента
Когда: в любое время
Формат: видеолекции, практические задания
Что узнаете:
— этапы работы с проектом
— что такое проектная документация и тройственные ограничения проекта
— как развиваться в этом направлении.
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Программист C++
Курс: Введение в программирование (C++)
Когда: в любое время
Формат: уроки, видео, тесты и интерактивные задачи
Что узнаете:
— практические основы программирования
— как решать несложные задачи.
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