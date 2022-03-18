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Выбрана новая «Мисс мира»
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Сегодня в 09:28

Выбрана новая «Мисс мира»

Каролина Белявска из Польши стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира-2021».

В этом году состоялся юбилейный, 70 конкурс красоты «Мисс мира».


В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира-2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Источник: zakon.kz

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#польша #церемония #конкурскрасоты #миссмира
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