Выбрана новая «Мисс мира»

Каролина Белявска из Польши стала победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира-2021».

В этом году состоялся юбилейный, 70 конкурс красоты «Мисс мира».

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.



Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира-2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

Источник: zakon.kz



