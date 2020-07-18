ВТБ запустил фабрику роботов

ВТБ начнет использовать роботов для работы с клиентами.

Срок внедрения робота — два-три месяца. К 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 года — 250.

Сотрудники ВТБ сами будут выбирать, какие процессы можно роботизировать, а затем внедрять цифровых помощников. Как отметили в банке, новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе по обработке документов и вводу данных.

В перспективе ВТБ может использовать роботов для более сложных задач. Например, автоматизировать чтение, анализ и последующую обработку документов с помощью технологий оптического распознавания символов и машинного обучения.

Источник: rb.ru