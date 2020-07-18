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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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ВТБ запустил фабрику роботов
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Сегодня в 09:57

ВТБ запустил фабрику роботов

ВТБ начнет использовать роботов для работы с клиентами.

Срок внедрения робота — два-три месяца. К 2021 году планируется запустить в эксплуатацию 60 цифровых сотрудников, к концу 2022 года — 250.

Сотрудники ВТБ сами будут выбирать, какие процессы можно роботизировать, а затем внедрять цифровых помощников. Как отметили в банке, новые роботы позволят сократить долю рутинных операций, в том числе по обработке документов и вводу данных.

В перспективе ВТБ может использовать роботов для более сложных задач. Например, автоматизировать чтение, анализ и последующую обработку документов с помощью технологий оптического распознавания символов и машинного обучения.

Источник: rb.ru

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#технологии #инновации #роботы #втб
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