«Все везде и сразу» получил больше всего кинонаград в истории

Фильм «Все везде и сразу» стал самой титулованной картиной в истории киноиндустрии. Статистику подвел портал IGN.

«Все везде и сразу» получил 158 крупных наград вроде «Золотого глобуса», SAG Awards и Indie Spirits. Ранее 20 лет лидерство удерживал «Властелин колец: Возвращение короля» со 101 крупной премией.

Стоит учитывать, что с момента релиза «Возвращения короля» появилось больше организаций, выдающих награды. По подсчетас IGN, даже без учета новых премий «Все везде и сразу» все равно обходит «Властелин колец» по количеству номинаций и побед.

Источник: cybersport.ru