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Все услуги под рукой: как приложения-супераппы захватывают рынок
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11.03.2022

Все услуги под рукой: как приложения-супераппы захватывают рынок

Сегодня многие компании решаются создать свои персональные экосистемы, для удобства пользователей. Читайте о самых популярных из них в нашем обзоре.


Что такое суперапп

Простыми словами — это многофункциональное приложение, которое вбирает в себя большое количество функций: от доставки еды и заказа такси до доступа к различному контенту и покупке товаров.


WeChat, Китай


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WeChat — самый популярный мессенджер на территории Китая. Помимо общения, приложение включает в себя возможность платежей через свою внутреннюю систему WeChat Pay. С середины прошлого десятилетия WeChat начали активно использовать для расчетов и покупок. Заказать через суперапп можно что угодно: одежду, еду или билеты на самолет.


Jio, Индия


Jio — индийская телекоммуникационная экосистема, которая покрывает всю страну сетью интернет. Компания разработала свой суперапп MyJio, в котором объединились все функции. У них есть много ответвлений и дополнительных услуг: лайфстайл-приложения, бизнес-инструменты и стриминговые сервисы. Все услуги доступны под одним аккаунтом, туда же входит интернет, телевидение и телефония.


KakaoTalk, Южная Корея


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KakaoTalk — еще один популярный мессенджер из Азии. По статистике в Южной Корее программой пользуются 93% владельцев смартфонов. Стартовав как заурядный мессенджер, приложение начало получать обновления, а к сегодняшнему дню через него можно как заказать доставку еды или одежды, так и привязать свою карту для оплаты.


Meta, США


Facebook уже имела возможность покупки товаров через собственную торговую площадку, но Марк Цукерберг, имея в своем распоряжении Instagram и WhatsApp, объединил приложения для создания одной экосистемы. Также у Meta будет свое игровое подразделение, которое разрабатывает устройства и игры для виртуальной реальности.


Grab, Сингапур


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Grab — малазийская компания, которая предлагает пользователям из Сингапура и соседних стран услуги такси и логистики. С недавнего времени стала доступна доставка еды из кафе, ресторанов и продуктовых магазинов. Также Grab функционирует как доставка посылок, документов и устройств. Все это удобно интегрировано во внутреннюю возможность оплаты через счет GrabPay.


Kaspi, Казахстан


Kaspi — один из самых популярных супераппов Казахстана. Помимо банкинга, можно отметить большое разнообразие функций в приложении: финансовые услуги, покупка различных товаров и бронирование авиарейсов.


VLife, Казахстан


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VLife — приложение для смартфонов, включающее в себя разнообразие товаров, возможность записи к врачам, в салоны красоты, покупку авиабилетов и другие различные услуги. У основателей компании есть и другой сервис — Viled. Он предоставляет услуги по покупке одежды, косметики и предметов интерьера для дома.


Aitu, Казахстан


Казахстанская платформа Aitu создана как мультизадачное приложение, которое включает в себя мессенджер, просмотр видео и доступ к музыке и играм. Есть собственный кошелек для платежей — AituPay, который можно использовать во внутренних услугах, например, заказать еду или купить одежду. В самом приложении много сервисов от сторонних компаний, например, OLX, Lamoda, Emenu.

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#казахстан #технологии #приложения #сервисы #суперапп
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