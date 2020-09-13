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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Все о здоровом и экологичном образе жизни: интервальное голодание, секонд-хенды и zero waste-магазин
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Сегодня в 12:00

Все о здоровом и экологичном образе жизни: интервальное голодание, секонд-хенды и zero waste-магазин

Почему ЗОЖ. Как за 3 месяца похудеть на 20 кг и сохранять хорошую форму


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Аяла Конакбаева, город — Алматы, предприниматель

Мой день начинается в 05:30: я занимаюсь йогой, медитирую, завтракаю и собираюсь на работу. Через день хожу на спорт и в 21:30 отхожу ко сну.

Уже больше пяти лет я не ем пищу животного происхождения, я веган. Обычно ем три раза в день.


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Что такое интервальное голодание, и через сколько часов начинается омоложение организма


Шолпан Сергеевна, нутрициолог, специалист по лечебному голоданию, автор weproject

Интервальное голодание — это два промежутка времени: когда организм человека длительное время находится без пищи, и несколько часов, когда можно есть. Самый популярный интервал — 16/8. Если вы никогда раньше не голодали, то это оптимальный вариант — 16 часов пищевой паузы и 8 часов пищевого окна, когда можно есть любую пищу. Между приемами пищи в пищевое окно должно быть не меньше двух часов. На 16/8 можно похудеть, если у вас большой лишний вес, но если нужно скинуть 2-5 килограммов, то уже не получится. Для людей, у кого небольшой лишний вес, подойдет интервал 18/6 — за это время рекомендуют не больше двух приемов пищи без перекусов.


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Что такое осознанное потребление, и где одеваться без вреда для экологии

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Потреблять осознанно — значит вдумчиво совершать покупки, быть экологичным и этичным. Для этого нужно приобретать столько, сколько вам необходимо, а также продлевать жизненный цикл вещей за счет бережного отношения и вторичного использования.

Новые форматы магазинов

Секонд-хенд — это выбор уникальной, недорогой одежды, а также шаг к улучшению экологии. Во многих странах покупка б/у вещей стала обыденной практикой.

Outlet — это центры, где представлена одежда, обувь разных брендов прошлых сезонов со скидками 30-70% круглый год. Это вещи из коллекций дизайнеров, которые еще никто не купил.


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Я вегетарианец. Как питание влияет на жизнь современного человека


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Анастасия Матвейчук, город — Нур-Султан, арт-директор AUROOM Academy

На то, чтобы быть веганом, у меня есть три причины:

— непонимание, как можно одних животных любить, а других есть

— состояние здоровья, у меня прошла аллергия, кожа стала намного лучше, появилась легкость и больше энергии

— экология. В среднем один вегетарианец в год сохраняет жизнь 360 животным и полтора миллиарда кубометров воды.

Я вижу, что вегетарианство в целом положительно влияет на мой образ жизни, я стала больше задумываться об окружающем мире. Стараюсь использовать упаковки, в которых минимум пластика, для своих свечек использую многоразовый бетон — потом его можно как кашпо для цветов использовать или перезалить в них заново воск.


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VegApple. Алматинское производство безглютеновых продуктов, которому нет аналогов


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Юлия Грошева, город — Алматы, основатель и директор vegapple.kz

Татьяна Плотникова, город — Алматы, партнер vegapple.kz

Юлия. Весь наш ассортимент — гипоаллергенное питание, подходящее для разного вида диет, от лечебных до антиэйдж-программ. Наши клиенты — осознанные люди, часто мамы, которые заботятся о семьях и в поисках качества. А наш продукт — это пища без вреда. Никаких красителей, консервантов, лактозы, рафинированных продуктов, даже от орехов в большинстве рецептов мы отказались.


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Что такое экологичный образ жизни, и как работает первый zero waste-магазин в Алматы


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Михаил Беляков, город — Алматы, сооснователь paketamnetshop, paketamnet

Дина Огай, город — Алматы, сооснователь paketamnetshop

Экологичный образ жизни начинается с этапа «не мусорить». Дальше человек переходит к осознанию того, что мусор можно не отправлять на полигон, а сортировать и сдавать в переработку. В процессе сортировки мне не хватало времени на сдачу пластиковых отходов в пункты приема, и мусор копился. На этом этапе я понял, сколько мусора создаю. Поэтому мы с семьей стали задумываться о том, как это минимизировать.

Zero waste-магазин — площадка, где товары продаются на развес без упаковки или в экологичных контейнерах. В нашем магазине человек покупает чистый продукт, а не упаковку. И наша цель — взять проблему мусора и упаковки на себя. Отличие нашего магазина от экомагазинов, которые уже есть в городе, в продаже товаров в своей таре.


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#вегетарианство #здоровье #экология #секондхенды #интервальноеголодание
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