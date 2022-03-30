Все, что нужно знать об открытии компании в Узбекистане

Как зарегистрировать компанию
Шаг 1. Выбрать форму ведения бизнеса.
Иностранные граждане могут выбрать:
— ООО — общество с ограниченной ответственностью. Это самый популярный тип юридического лица среди иностранных предпринимателей в Узбекистане. Для регистрации ООО нужен акционер и директор. При этом директор должен быть резидентом страны. Срок регистрации от 5 рабочих дней
— акционерная компания
— представительство
— филиал.
Шаг 2. Регистрация названия.
Шаг 3. Принятие Постановления о регистрации.
Шаг 4. Составление пакета регистрационных документов и их подача на рассмотрение.
Для регистрации ООО в Узбекистане необходимы следующие документы:
— название организации
— юридический адрес
— личные данные участника
— размер уставного капитала
— виды деятельности
— выписка из банка
— другие документы и данные по запросу.
Шаг 5. Аренда офиса в Узбекистане.
Шаг 6. Получение свидетельства о государственной регистрации в Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства.
Шаг 7. Регистрация для целей налогообложения.
Шаг 8. Открытие банковского счета в стране. Для этого нужны копии следующих документов: акт о регистрации, учредительные документы.
Шаг 9: Регистрация в Национальном банке. Здесь понадобится свидетельство о назначении директора компании, информация о банковском счете и свидетельство о регистрации.
Для участников из стран СНГ легализация документов не требуется.
Также есть возможность регистрации через IT Park. Среди сфер деятельности организации: привлечение на рынок перспективных проектов, оказание поддержки IT-предпринимателям. В феврале 2022 года IT Park запустил программу релокации компаний и специалистов в сфере технологий. Также есть возможность получить IT-визу.
В рамках программы IT Park помогает компаниям:
— в регистрации юридического лица
— в открытии банковского счета
— в постановке на учет в налоговых органах
— в поиске специалистов
— в поиске офиса.
Как получить льготы
ООО с иностранным капиталом может получить налоговые льготы, если первоначальный уставной фонд будет превышать 150 000 $.
Резиденты IT Park получают определенные налоговые льготы и преференции:
— освобождение от всех видов налогов
— освобождение от таможенных платежей
— ставка подоходного налога — 7,5%
— налог на дивиденды — 5%
— выплаты дивидендов в иностранной валюте
— выплаты заработной платы в иностранной валюте
— разрешение на работу для иностранцев не требуется.
Сообщества и организации для предпринимателей
Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности, statefund.uz
Фонд оказывает предпринимателям финансовую помощь. Например, гарантию по кредитам коммерческих банков до 50% от суммы кредита или компенсацию процентных расходов по кредитам коммерческих банков.
Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркораёл», @adj.uzb
Ассоциация деловых женщин Узбекистана основана в 1991 году. Ее цель — расширение и защита экономических, социальных прав женщин, поддержка их предпринимательских и общественных инициатив, помощь в обеспечении пользования финансовыми и информационными ресурсами.
Торгово-промышленная палата Узбекистана, @uzchamber
Главные задачи ТППУ — создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, совершенствование деловой среды, содействие налаживанию деловых связей предпринимателей республики с иностранными партнерами, продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках.
Women’s Social Networking, @wsnuz
Сообщество для активных женщин, которые строят карьеру или развивают бизнес в Узбекистане. Здесь можно найти единомышленников, получить порцию вдохновения, расширить сеть контактов.
Как найти маркетинговое агентство
Маркетинговая ассоциация Узбекистана — профессиональное сообщество, которое занимается развитием маркетинга в стране.
MA'NO branding agency — успешное брендинговое агентство Узбекистана.
Агентство «360» — брендинговое и коммуникационное агентство из Ташкента
FCB Artgroup Tashkent — это представительство международного креативного агентства в Узбекистане.
Lokals Central Asia — маркетинговое агентство, созданное Фархадом Норбаевым и Наргиз Камаловой.
Maslov PR Tashkent — оказывают услуги в области PR и коммуникаций. Сотрудники владеют двумя или тремя иностранными языками.
Как найти сотрудников
— rabota.uz — здесь публикуется множество свежих актуальных вакансий от работодателей Ташкента и Узбекистана. Одна из самых полных баз в стране
— hh.uz — популярный ресурс для поиска сотрудников и открытых вакансий, который работает и в Узбекистане
— olx.uz — сервис объявлений, где помимо услуг и товаров, компании предлагают вакансии
— ishkop.uz — на сайте большой выбор вакансий в стране.
Источники: it-park.uz, vc.ru, marketing.uz