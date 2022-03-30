Все, что нужно знать об открытии компании в Узбекистане

Как зарегистрировать компанию





Шаг 1. Выбрать форму ведения бизнеса.

Иностранные граждане могут выбрать:

— ООО — общество с ограниченной ответственностью. Это самый популярный тип юридического лица среди иностранных предпринимателей в Узбекистане. Для регистрации ООО нужен акционер и директор. При этом директор должен быть резидентом страны. Срок регистрации от 5 рабочих дней

— акционерная компания

— представительство

— филиал.

Шаг 2. Регистрация названия.

Шаг 3. Принятие Постановления о регистрации.

Шаг 4. Составление пакета регистрационных документов и их подача на рассмотрение.

Для регистрации ООО в Узбекистане необходимы следующие документы:

— название организации

— юридический адрес

— личные данные участника

— размер уставного капитала

— виды деятельности

— выписка из банка

— другие документы и данные по запросу.

Шаг 5. Аренда офиса в Узбекистане.

Шаг 6. Получение свидетельства о государственной регистрации в Инспекции по регистрации субъектов предпринимательства.

Шаг 7. Регистрация для целей налогообложения.

Шаг 8. Открытие банковского счета в стране. Для этого нужны копии следующих документов: акт о регистрации, учредительные документы.

Шаг 9: Регистрация в Национальном банке. Здесь понадобится свидетельство о назначении директора компании, информация о банковском счете и свидетельство о регистрации.

Для участников из стран СНГ легализация документов не требуется.

Также есть возможность регистрации через IT Park. Среди сфер деятельности организации: привлечение на рынок перспективных проектов, оказание поддержки IT-предпринимателям. В феврале 2022 года IT Park запустил программу релокации компаний и специалистов в сфере технологий. Также есть возможность получить IT-визу.

В рамках программы IT Park помогает компаниям:

— в регистрации юридического лица

— в открытии банковского счета

— в постановке на учет в налоговых органах

— в поиске специалистов

— в поиске офиса.

Как получить льготы

ООО с иностранным капиталом может получить налоговые льготы, если первоначальный уставной фонд будет превышать 150 000 $.





Резиденты IT Park получают определенные налоговые льготы и преференции:

— освобождение от всех видов налогов

— освобождение от таможенных платежей

— ставка подоходного налога — 7,5%

— налог на дивиденды — 5%

— выплаты дивидендов в иностранной валюте

— выплаты заработной платы в иностранной валюте

— разрешение на работу для иностранцев не требуется.

Сообщества и организации для предпринимателей

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности, statefund.uz

Фонд оказывает предпринимателям финансовую помощь. Например, гарантию по кредитам коммерческих банков до 50% от суммы кредита или компенсацию процентных расходов по кредитам коммерческих банков.

Ассоциация деловых женщин Узбекистана «Тадбиркораёл», @adj.uzb

Ассоциация деловых женщин Узбекистана основана в 1991 году. Ее цель — расширение и защита экономических, социальных прав женщин, поддержка их предпринимательских и общественных инициатив, помощь в обеспечении пользования финансовыми и информационными ресурсами.

Главные задачи ТППУ — создание благоприятных условий для развития частного предпринимательства, совершенствование деловой среды, содействие налаживанию деловых связей предпринимателей республики с иностранными партнерами, продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках.

Сообщество для активных женщин, которые строят карьеру или развивают бизнес в Узбекистане. Здесь можно найти единомышленников, получить порцию вдохновения, расширить сеть контактов.

Как найти маркетинговое агентство





Маркетинговая ассоциация Узбекистана — профессиональное сообщество, которое занимается развитием маркетинга в стране.

MA'NO branding agency — успешное брендинговое агентство Узбекистана.

Агентство «360» — брендинговое и коммуникационное агентство из Ташкента

​FCB Artgroup Tashkent — это представительство международного креативного агентства в Узбекистане.

Lokals Central Asia — маркетинговое агентство, созданное Фархадом Норбаевым и Наргиз Камаловой.

Maslov PR Tashkent — оказывают услуги в области PR и коммуникаций. Сотрудники владеют двумя или тремя иностранными языками.

Как найти сотрудников

— rabota.uz — здесь публикуется множество свежих актуальных вакансий от работодателей Ташкента и Узбекистана. Одна из самых полных баз в стране

— hh.uz — популярный ресурс для поиска сотрудников и открытых вакансий, который работает и в Узбекистане

— olx.uz — сервис объявлений, где помимо услуг и товаров, компании предлагают вакансии

— ishkop.uz — на сайте большой выбор вакансий в стране.

Источники: it-park.uz, vc.ru, marketing.uz