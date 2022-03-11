Все, что нужно знать об открытии компании в Казахстане

Рассказываем, как открыть свою компанию тем, кто хочет переехать в Казахстан.





Как зарегистрировать компанию



Шаг 1. Получить индивидуальный идентификационный номер и электронную цифровую подпись

Необходимые документы: копия и оригинал паспорта, USB-флэшка.

Это можно сделать в посольстве Казахстана еще до приезда в страну. Полный список посольств с контактами здесь.

Находясь в Казахстане, получить ИИН можно в миграционной службе или в международном финансовом центре «Астана», в последнем также регистрируют ЭЦП.

Другой способ получить электронную подпись — обратиться в Центр обслуживания населения.





Шаг 2. Подать документы на временное проживание

Необходимые документы: паспорт, страховка, медицинская справка формы 075/у, трудовой договор или контракт.

Подать заявление можно в миграционной службе. Время рассмотрения документов — один день.

Шаг 3. Регистрация юридического лица

Юридическое лицо в Казахстане может быть зарегистрировано двумя способами.

Регистрацию по законодательству РК можно пройти онлайн через сайт egov.kz, с помощью ЭЦП или в Центре обслуживания населения. Понадобятся такие документы: паспорт или другой документ, который удостоверяет личность, устав и учредительный договор.

Регистрация по английскому праву проходит через МФЦА. На сайте нужно создать личный кабинет, заполнить заявку и оплатить регистрационный сбор в размере 300 $.

Шаг 4. Открыть банковский счет

Список документов в каждом банке разный, но вот что потребуется везде: документы представителей компании, учредительные договора, устав, решение о назначении руководителя.

Список банков, которые работают с юридическими лицами: Halyk Bank, Alfa Bank, Jysan Bank, Forte Bank, «Банк Фридом Финанс Казахстан».

Как получить льготы



Astana Hub





Участники цифрового парка Astana Hub получают ряд преимуществ, которые облегчают создание и развитие своего проекта. К ним относятся:

— льготы 0% на следующие виды налогов: корпоративный, индивидуальный подоходный, на добавленную стоимость и на нерезидентов

— возможность получить упрощенный визовый и трудовой режим для иностранных участников

— обучение, тренинги и нетворкинг.

Чтобы стать участником, нужно создать личный кабинет на сайте и подать заявку, а после получения положительного ответа подписать договор. Здесь действует принцип экстерриториальности — находиться в Астане не обязательно.

Международный финансовый центр «Астана»

На МФЦА распространяется английское общее право — это обеспечивает гибкий и открытый подход к разрешению споров и приоритетность защиты прав и интересов инвесторов.

Также участники МФЦА освобождаются от уплаты корпоративного подоходного налога по ряду услуг.

Зарегистрироваться можно офлайн в офисе Регистратора компаний либо онлайн через портал самообслуживания: digitalresident.kz.

Как найти сообщества и организации для предпринимателей

«Атамекен»

«Атамекен» — палата предпринимателей Республики Казахстан. Ее главная задача — защита прав и интересов бизнеса. Организация помогает предпринимателям с нормативно-правовыми актами, законами и другими сферами бизнеса.

Фонд развития предпринимательства «Даму»

Фонд «Даму» оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса по льготному кредитованию, субсидированию и предоставлению гарантии в качестве залога по кредитам. Помимо этого, фонд оказывает консультационные услуги по своим программам.





Клуб предпринимателей «Синдикат»

Закрытое сообщество состоявшихся предпринимателей с годовым оборотом компании от 300 миллионов тенге. Инфраструктура клуба позволяет выйти на новый уровень в своем деле, окружении и энергии. При его поддержке проводятся лекции и выступления топовых бизнес-спикеров из разных стран.

VQ Network

Члены сообщества VQ Network — это предприниматели, бизнесмены, руководители больших и маленьких компаний, которые хотят находиться в центре информационной жизни. Участники проводят более ста клубных встреч разного масштаба в год.

Ассоциация деловых женщин



Ассоциация деловых женщин Казахстана — республиканская общественная неправительственная организация, объединяющая женщин, занятых в деловой сфере общества. Насчитывает в своих рядах более 15000 человек и имеет разветвленную сеть региональных филиалов по всей стране.

Как найти маркетинговое агентство

Агентство Netpeak работает на рынке уже более 15 лет и сегодня является одним из самых популярных.

С 2017 года в Казахстане начало работу агентство Wunder Digital. Оно занимается оптимизацией и продвижением сайтов, веб-аналитикой, лидогенерацией и созданием рекламы в социальных сетях.

Компания Promodo обеспечивает комплексный подход к интернет-рекламе. С ней сотрудничают такие казахстанские компании, как Technodom, Kassa24 и Krisha.kz.





TDS Media — крупнейшее digital-агентство в Центральной Азии. Основные направления деятельности — продвижение сайтов в поисковых сетях «Яндекс» и Google, контекстная реклама, консалтинг и аналитика веб-сайтов.

Компания Hoster регистрирует домены, предоставляет хостинги, занимается разработкой и продвижением сайтов, настройкой контекстной рекламы.

Wecom agency

Агентство выстраивает коммуникации на рынке Центральной Азии и помогает компаниям заходить на рынки Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Среди услуг компании: разработка креативной стратегии, PR-сопровождение в СМИ и выстраивание отношений с журналистами, Influence Marketing, организация мероприятий и бизнес-контактов.

Как найти сотрудников

HeadHunter — один из самых популярных сервисов для рекрутинга. В базе соискателей — больше трех миллионов резюме.

Jooble — поисковик вакансий, предназначенный для помощи в поиске работы. Сервис ежедневно собирает вакансии по всем городам Казахстана.

Rabota — сайт для поиска сотрудников в Казахстане. Здесь удобная система фильтров и простая форма размещения вакансий.